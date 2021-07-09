Пілот Максим Михайлюк і Даша Хлистун офіційно стали чоловіком і дружиною у четвер, 8 липня. Пара не влаштовувала пишну весільну церемонію. Вони таємно розписались в одному з київських РАЦСів.

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Можливо, їхній офіційний шлюб так і залишився б таємницею, якби не ведуча Юлія, яка одружила "Холостяка" з моделлю. У своєму інстаграм-профілі вона опублікувала зворушливі фото та відео з молодятами.

Одружили Холостяка. Не буду описувати атмосферу романтики церемонії, сюрпризи процесу,

– написала ведуча церемонії.

Вона додала, що Максим Михайлюк і Даша Хлистун – "дуже класна, ніжна, красива пара".

Макс Михайлюк з Дашею Хлистун і ведучою / Фото з інстаграму Юлії

Для розпису молоді батьки не підбирали офіційні вбрання. Даша Хлистун з'явилась у РАЦСі в милій білій сукні довжини міні. Широке вбрання з декольте і рукавами-ліхтариками вона довершила нюдовими босоніжками зі шнурівкою.

Наречена позувала з розпущеним волоссям і з легким макіяжем. Тоді як Максим Михайлюк одягнув білу футболку, джинсові шорти та білі кросівки.

Вже в статусі чоловіка він вручив коханій розкішний букет квітів. У важливий момент поряд з ними була донька Аріана, якій нещодавно виповнилось два місяці.

Варто нагадати, що чутки про одруження Максима Михайлюка та Даші Хлистун ширилися ще в лютому, коли модель була вагітною. Тоді вона заявляла: "Я і Макс вже дружина та чоловік". Схоже, пілот освідчився коханій, однак з одруженням вони не поспішали.

Роман Максими Михайлюка та Даші Хлистун