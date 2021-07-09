Пілот Максим Михайлюк і Даша Хлистун офіційно стали чоловіком і дружиною у четвер, 8 липня. Пара не влаштовувала пишну весільну церемонію. Вони таємно розписались в одному з київських РАЦСів.
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Можливо, їхній офіційний шлюб так і залишився б таємницею, якби не ведуча Юлія, яка одружила "Холостяка" з моделлю. У своєму інстаграм-профілі вона опублікувала зворушливі фото та відео з молодятами.
Одружили Холостяка. Не буду описувати атмосферу романтики церемонії, сюрпризи процесу,
– написала ведуча церемонії.
Вона додала, що Максим Михайлюк і Даша Хлистун – "дуже класна, ніжна, красива пара".
Макс Михайлюк з Дашею Хлистун і ведучою / Фото з інстаграму Юлії
Для розпису молоді батьки не підбирали офіційні вбрання. Даша Хлистун з'явилась у РАЦСі в милій білій сукні довжини міні. Широке вбрання з декольте і рукавами-ліхтариками вона довершила нюдовими босоніжками зі шнурівкою.
Наречена позувала з розпущеним волоссям і з легким макіяжем. Тоді як Максим Михайлюк одягнув білу футболку, джинсові шорти та білі кросівки.
Вже в статусі чоловіка він вручив коханій розкішний букет квітів. У важливий момент поряд з ними була донька Аріана, якій нещодавно виповнилось два місяці.
Варто нагадати, що чутки про одруження Максима Михайлюка та Даші Хлистун ширилися ще в лютому, коли модель була вагітною. Тоді вона заявляла: "Я і Макс вже дружина та чоловік". Схоже, пілот освідчився коханій, однак з одруженням вони не поспішали.
Роман Максими Михайлюка та Даші Хлистун
- Вперше про стосунки пілота з моделлю заговорили в липні минулого року. Тоді закоханих помітили разом під час відпочинку в Одесі.
- Як з'ясувалось згодом, вони закрутили роман ще в травні 2020 року. Максим і Даша познайомились завдяки інстаграму. Спочатку вони зустрічались то в Києві, то в Дніпрі.
- На початку лютого стало відомо, що дівчина "Холостяка" вагітна первістком. Про майбутнє поповнення вони дізнались випадково, адже модель не планувала ставати мамою так рано. Натомість Максим був на сьомому небі від думки про те, що буде татом.
- Закохані стали батьками наприкінці квітня. У них народилась донечка, яку назвали Аріаною.