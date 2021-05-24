Про виступ Валерія Меладзе в рамках фестивалю Atlas Weekend 2021 стало відомо 24 травня. Організатори зазначають, на подію приїде "​​​​Головний володар жіночих сердець будь-якого віку". Його виступ відбудеться 8 липня.

Варто знати Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 рік: цього літа його замінять на інший

Це саме під його пісні ви закохуєтесь та переживаєте розставання. Це саме його треки розривають TikTok та звучать у плейлистах наших мам. Згадуй тексти улюблених бенгерів та готуйся танцювати за трендами на виступі Валерія Меладзе вже цього літа!
– йдеться в інстаграм-дописі фестивалю.

Реакція мережі

Коментатори поділились на дві групи: одні – в захваті від такої новини, інші засуджують фестиваль за запрошення російських зірок.

  • "Валєра, я виїжджаю";
  • "Божечки!";
  • "Ось це красиво!";
  • "Ми їдемо";
  • "Найкраща новина";
  • "Як радикально поділились коментатори на дві групи";
  • "Це прикол такий?";
  • "Який жах";
  • "Це що за й*баний п*зд*ць";
  • "Ви просто уявіть, щоб на одній сцені виступали Onuka, The Hardkiss і Меладзе";
  • "Це просто дно";
  • "Давайте вже Кіркорова, пофіг же кого тягнути";
  • "Мистецтво поза політикою?";
  • "А Лєпс буде? Чи Орбакайте?";
  • "Несмак – найстрашніший злочин".

Що відомо про політичну позицію Валерія Меладзе?

Російський виконавець грузинського походження порівнював "події 2014-го року на Донбасі" з "подіями у Грузії" у 2008 році. Чоловік ніколи не називав агресором Росію та не коментував напряму війну на Сході України, втім, не їздив на концерти на окупований Донбас та в Крим, аби "не потрапляти" у санкційні списки України. Останнім часом Меладзе все частіше з'являється з приватними концертами в Україні, а також оголосив про концерти у Києві та Харкові у 2022 році. 

Atlas Weekend 2021

Цьогоріч традиційний фестиваль з іноземними зірками не відбудеться через карантинні обмеження, натомість організатори вирішили провести українську версію фестивалю. Серед учасників вже заявлені такі артисти, як The Hardkiss, ONUKA, "Один в каное", Alina Pash, TVORCHI, 5'Nizza, Alyona Alyona та багато інших. Захід відбудеться з

5 по 11 липня 2021 року

, а фестиваль обіцяють провести згідно з карантинними вимогами.