Поки користувачі інстаграму та журналісти 24 каналу очікують на відповідь зоозахисників та організаторів фестивалю, а також у представників артистки щодо ситуації, в коментарях розгорілась справжня суперечка. 

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Одні захоплюються виступом Тіни, інші обуруюються використянням Апельсина (таку назву має пітон), а інші і зовсім порівнюють виступ Кароль з відомим перформансом Брітні Спірс у 2000-х. Таку думку поширила в інстаграм-сторіз травесті-діва Монро.

Тіна Кароль Брітні Спірс
Травесті-діва Монро порівняла виступ Тіни Кароль з Брітні Спірс / Скриншот з інстаграм-сторіз

Зокрема у своєму фейсбуці обурився журналіст і блогер Євген Будерацький, який закликав зоозахисників звернути увагу на цей інцидент.

Реакція мережі

  • "Нащо було брати тварину на сцену";
  • "Це ж не декор і не реквізит";
  • "Бідний Апельсинчик";
  • "Апельсинчика шкода";
  • "Апельсинчику точно було не комфортно. Нервували обоє";
  • "А для чого пітон?";
  • "Апельсинчик злякався";
  • "Ні… Жодний антураж не вартий мук живого створіння… Я не розумію, до чого взагалі цей пітон?";
  • "Змійчик хоче додому";
  • "Тіна, ти втратила корону";
  • "Більшої маячні годі й придумати";
  • "Це не нормально – брати за реквізит тварину, аби було символічно на сцені під пісню "Ніжно" чи "Твої Гріхи". Це низько, дивлячись, що вся Україна бореться за права тварин. Тіна, ти з'їхала до низу".