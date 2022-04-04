"Підносить патрони окупантам": Ігор Кондратюк про позицію Тодоренко в час війни

Музичний продюсер Ігор Кондратюк зазначив, що Регіна Тодоренко своїм мовчанням про війну підтримує агресора та "подає патрони" російським військовим, які вбивають мирних людей.

Кондратюк вже неодноразово засуджував артистів, які замовчують війну в Україні, чим підтримують окупантів. Серед них є MARUV, Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, Світлана Лобода. Вони бояться вимовити ім'я Путіна та закликати російську армію зупинитися.

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Продюсер наголосив, що ще з 2014 року для нього росіяни є заручниками Путіна та непоганого життя, яке в них було до початку цієї війни. Вони засліплені пропагандою й не хочуть бачити та розуміти правду. Ті відомі люди, які підтримали Україну, вимушені виїхати з Росії, оскільки залишатися там є небезпечно для них і родини. А тих зірок, які родом з України, однак замовчують війну, Кондратюк назвав "безмозгими артистками".

Вони обрали бік агресора. Вони хотіли грошей, показати, що вони розуміють більше ніж ми, українці, яких той агресор розстрілює, відбирає території. Це означає, що вони безмозгі ляльки. І все. Більше нічого не скажеш,

– наголосив продюсер.

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Ігор Кондратюк про Регіну Тодоренко

Телеведуча та співачка Регіна Тодоренко родом з Одеси, однак від початку війни вона ще жодного разу не засудила дії російської влади та армії.

Регіна Тодоренко підносить патрони тим хлопцям, які стріляють у наших військових і мирних громадян. Може їй хтось щось сказав, не знаю. Сьогодні неможливо бути "поза політикою". Не той час!

– емоційно висловився Кондратюк.

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