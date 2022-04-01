Українці, які тривалий час жили та розвивали кар'єру в Росії, зараз займають різні позиції. Одні засуджують війну та допомагають землякам, а інші – відмовчуються або ж підтримують агресора.

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Олексій Суханов про Барських і Тодоренко

Телеведучий, який родом з Росії, декілька років тому переїхав в Україну, тепер отримав українське громадянство, став на захист нашої держави. Він засуджує режим Путіна, тому наголошує, що ніхто не може мовчати про війну.

Це війна, повномасштабна війна. І варто казати: "Це війна, я її засуджую". Як Макс Барських. Це час, коли маски зриваються. І Макс довів, що він українець. Наскільки він любить, наскільки він відданий країні. Ось це позиція,

– висловився Олексій Суханов.

А от таких людей, як Регіна Тодоренко, на думку ведучого, треба назавжди викреслити з життя. Людина не може залишатися аполітичною. У той час, коли весь світ засуджує війну, Регіна, яка родом з Одеси, відмовчується в Росії. Суханов зізнався, що не стежить за життям Тодоренко, однак знає про її позицію щодо війни.

"Це урок і ми не можемо його забути. Вже згодом, у мирний час, напевно, можемо змінитись, щось пробачити та впустити їх у наше життя. Це буде небезпечно. Напевно, те, що зараз відбувається, є для того, щоб назавжди визначити коло тих людей, з якими можна спілкуватися, на яких можна покластися і яким можна довіряти", – підсумував ведучий.

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