Позиція артистів, які перебувають наразі в Росії, є неприйнятною. Про це в ефірі 24 каналу сказав продюсер Ігор Кондратюк.

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"Я до них (артистів в Росії – 24 канал) ставлюсь погано. Я до них ставлюсь як до клошарів. Такі інтелектуальні моральні клошари. Для мене неприйнятно, для них прийнятно", – наголосив Кондратюк.

Довідка. Клошар – французьке слово, яке означає "жебрак", "безхатько".

Музика – не поза політикою

За його словами, війна, яка зараз відбувається, зробить українців ще більшими русофобами. Адже культура не може бути поза політикою.

Ті люди, які несуть культуру, так чи інакше беруть участь у політиці, наприклад, виступають на днях міст.

Повірте, у них всіх є мізки. Вони всі вміють рахувати гроші і знають, де жити зручніше – в Дубаї чи Челябінську,

– додав Кондратюк.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, в Росії заборонили виступати артистам, які висловлюються проти війни з Україною. Зокрема мовиться про Монатіка, "Океан Ельзи", Надю Дорофєєву, Настю Каменських, Макса Барських, Світлану Лободу, Віру Брежнєву.