Перша україномовна пісня в історії: трек SHUM дебютував в чарті Billboard

Після того, як український етнофолк-гурт Go_A підкорив сцену Євробачення-2021, його пісня SHUM увірвалась у чарт Billboard 200. Композиція посіла 80 сходинку.
22 травня у Роттердамі гурт Go_A захопив європейську спільноту. Майже через півтора тижня після того, як група зайняла 5 місце на Євробаченні-2021, пісня SHUM залетіла в престижний світовий музичний чарт Billboard.
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Пісня Go_A для Євробачення-2021 потрапила у чарт Billboard
Композиція SHUM, яку група Go_A виконувала на музичному конкурсі в Роттердамі, посіла 80 місце у рейтингу Billboard Global 200 excl US. При цьому пісня переможця – італійського рок-гурту Måneskin зайняла 11 місце.
Важливо, що вперше в історії у світовий чарт Billboard потрапив трек повністю українською мовою.
Додамо, що чарт очолює новий хіт K-pop групи BTS – Butter.
Чарт Billboard / Скриншот з сайту
Як Go_A підкорює світ
- У Роттердамі, у фіналі конкурсу Go_A отримали 97 балів від суддів з різних країн та 267 балів від глядачів. Україна здобула 5 місце у конкурсі, але за глядацькими голосуваннями вони посіли друге місце.
- Трек гурту Go_A для Євробачення-2021 підкорює світові чарти Spotify та iTunes. Пісня SHUM посіла 1 місце у світовому рейтингу вірусних композицій.
- Колектив планує колаборації та спільні концерти разом із переможцем конкурсу, гуртом Måneskin та з представниками інших країн, які в захопленні від виступу української групи.
- Нещодавно організатори Євробачення підбили підсумки за травень. Вони оголосили, що Україна увійшла у 10 найкращих виступів Євробачення-2021 за переглядами на YouTube та зайняла 2 місце.