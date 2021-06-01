1 червня в Україні святкують День захисту дітей. Саме у цей день відомий український артист Віктор Павлік вирішив випустити нову композицію. Він опублікував відео у своєму ютубі.

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Віктор Павлік презентував колискову

Музикант випустив ліричну композицію "Татова колискова", де співає про маленького сина, який народиться зовсім скоро. Саме Михасикові Віктор Павлік присвятив пісню. Вона спокійна, чуттєва та легка, тому справді може називатися колисковою.

Також артист презентував зворушливий анімаційний кліп, над яким працював Геннадій Летуновський. У ньому Віктор Павлік показав, як головний герой вкладає сина спати – він читає йому казки та кладе сонного малюка в колиску. Згодом видно, як крихітку оберігає ангел.

Вихід пісні прокоментувала й вагітна Катерина Реп'яхова.

Нехай кожне слово з цієї світлої пісеньки збудеться. Нехай її люблять і дітки від Мишка, наші внуки й вона буде жити з покоління в покоління. Нехай вона полюбиться і вам,

– написала дівчина в інстаграмі.

Віктор Павлік – "Татова колискова": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Прихильникам Віктора Павліка сподобалась "Татова колискова". Своїми враженнями від кліпу та пісні користувачі мережі діляться в коментарях під відео: