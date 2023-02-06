Не виключаю, – переможниця "Холостяка" про участь у "Міс Україні" та кар'єру після шоу

Переможниця 12 сезону "Холостяка" Катерина Лозовицька – модель. Вона зізналась, як продовжилась її кар'єра після шоу та чи не задумувалась вона про участь у проєкті "Міс Україна".

Переможниця 12 сезону проєкту "Холостяк" Катерина Лозовицька часто зізнавалась, що хотіла б відкрити свою кав'ярню. Та поки вона працює моделлю і розповіла 24 Каналу про свою кар'єру після шоу.

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Катя Лозовицька про кар'єру після шоу

Обраниця Алекса Топольського зізналась, що участь у проєкті не змінила її підходу до праці чи вплинуло на кількість роботи. Єдине – тепер їй частіше пропонують цікаві інтеграції.

Я не скажу, що участь у проєкті змінила мою модельну кар'єру. Не скажу, що це якось вплинуло на кількість моєї роботи в ролі моделі. Я як працювала зі своїми клієнтами, так і працюю.

"Звісно, з'явилися цікаві пропозиції щодо інтеграції з різними брендами одягу, косметики, і мені це дуже подобається. Я відкриваю для себе дуже багато нових, класних, українських брендів, які мені справді хочеться підтримати", – поділилась Катя.



Катя на весільній фотосесії / Фото з інстаграму дівчини

Чи піде переможниця "Холостяка" на "Міс Україну"

В 11 випуску "Холостяка", коли Алекс знайомився з батьками фіналісток, тато Каті зізнався, що насправді дівчина роздумувала над участю у двох проєктах – "Холостяку" та "Міс Україні". Ми поцікавилися у Лозовицької, чи залишилося в неї бажання спробувати свої сили у конкурсі краси.

Я не виключаю, що в майбутньому, можливо, все ж таки спробую себе в цьому конкурсі, – зізналась Катя.

Щодо представниці України на цьогорічному конкурсі "Міс Всесвіт" дівчина відгукнулась схвально: "Я вважаю, що Вікторія впоралася зі своїм завданням та гідно представила нашу країну. Особливо зараз, у такий відповідальний час".