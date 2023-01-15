Вночі 15 січня у New Orleans Morial Convention Center відбувся конкурс краси "Міс Всесвіт 2022". Переможницею стала представниця США – Р'Бонні Габріель.
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Р'Бонні Габріель – сьома американка, яка перемагає в конкурсі "Міс Всесвіт". Їй вручила корону "Міс Всесвіт 2021" з Індії Гарнааз Сандгу.
Портрет "Міс Всесвіт" / Фото з інстаграму конкурсу
У список найкращих п'яти конкурсанток увійшли представниці:
- Венесуели,
- Домінікани,
- Кюрасао,
- Пуерто-Ріко.
Українка Вікторія Апанасенко не виборола місце у топ-16, однак здобула важливу нагороду Spirit of Carnival Award.
Що відомо про "Міс Всесвіт 2022"
Р'Бонні Габріель народилась у штаті Техас, її батько – філіппінець, а мама – американка. Р'Бонні отримала освіту в Університеті Північного Техасу, де здобула ступінь бакалавра з дизайну одягу. Зараз дівчина працює моделлю та дизайнером, створює екологічне вбрання.
Р'Бонні Габріель / Фото з інстаграму дівчини
Габріель уже не вперше бере участь в конкурсах краси. Вона пробувала себе у місцевому конкурсі краси, а у 2022 році виграла звання "Міс Техас 2022", звідки пішла на конкурс "Міс США".