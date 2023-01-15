Вночі 15 січня у New Orleans Morial Convention Center відбувся конкурс краси "Міс Всесвіт 2022". Переможницею стала представниця США – Р'Бонні Габріель.

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Р'Бонні Габріель – сьома американка, яка перемагає в конкурсі "Міс Всесвіт". Їй вручила корону "Міс Всесвіт 2021" з Індії Гарнааз Сандгу.



Портрет "Міс Всесвіт" / Фото з інстаграму конкурсу

У список найкращих п'яти конкурсанток увійшли представниці:

Венесуели,

Домінікани,

Кюрасао,

Пуерто-Ріко.

Українка Вікторія Апанасенко не виборола місце у топ-16, однак здобула важливу нагороду Spirit of Carnival Award.

Що відомо про "Міс Всесвіт 2022"

Р'Бонні Габріель народилась у штаті Техас, її батько – філіппінець, а мама – американка. Р'Бонні отримала освіту в Університеті Північного Техасу, де здобула ступінь бакалавра з дизайну одягу. Зараз дівчина працює моделлю та дизайнером, створює екологічне вбрання.

Р'Бонні Габріель / Фото з інстаграму дівчини

Габріель уже не вперше бере участь в конкурсах краси. Вона пробувала себе у місцевому конкурсі краси, а у 2022 році виграла звання "Міс Техас 2022", звідки пішла на конкурс "Міс США".

Важливо нагадати, що цьогорічний конкурс піддався чималій критиці через допуск до нього представниці країни-терориста Росії. Анна Ліннікова не тільки мовчала про війну, але й постійно провокувала українку, а також виходила на сцену у вбраннях з імперським духом.