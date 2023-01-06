Дівчата запросили Алекса Топольського на зустріч зі своїми сім'ями. Для кожної це був дуже важливий і бентежний крок. Де і як пройшли ці знайомства і кого після цього "Холостяк" вирішив назавжди відпустити – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Знайомство з батьками Каті в РАЦСі

Батьки Каті запросили Алекса на зустріч ще минулого тижня. Оскільки вони працюють в РАЦСі, то запросили "Холостяка" саме туди. Мама дівчини працює адміністратором, а її тато – відеооператор, знімає весілля.

Для Каті та Алекса приготували сюрприз – тест на знання одне одного. А після гри прямо в РАЦСі відбулося знайомство з батьками. А потім вони відправилися на зустріч з братом Каті – на затишну вечерю в ресторані.

Батьки дівчини показували її архівні фото, розповідали історії з життя. А згодом Алекс поспілкувався з рідними Каті, дізнався про неї більше. Діалоги були легкими і "Холостяк" зрозумів, що Катя з рідними така ж, як з ним. Однак одна деталь викликала в Алекса двоякі відчуття. З'ясувалося, що дівчина обирала між двома проєктами – "Холостяк" і "Міс Україна", вона пішла на шоу самореалізуватися, а не за стосунками. Чоловік чекав, що після зустрічі з татом буде розмова з Катею, однак все було зовсім не так, оскільки дівчина підготувала для нього сюрприз. Вони разом придумували проморолик для кав'ярні, про яку мріє Катя. Це був дуже романтичний та інтимний процес, з фліртом і заграванням, який ще більше зблизив їх. Але тепер Алекс сам має вирішити, чи вірить він у почуття Катерини.



Катя та Алекс / Скриншот з відео

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Зустріч з татом Марини на фермі та знайомство з сім'єю дівчини

Спочатку дівчина вирішила показати Алексу свою роботу, оскільки там проводить більшість часу. Тому вони зустрілися у косметологічному кабінеті й "Холостяк" був у ролі клієнта Марини. Вона зробила масаж обличчя та шиї, маску, таким чином ще більше зблизилася з чоловіком.

Після б'юті-процедур обоє поїхали на ферму, оскільки тато Марини захотів познайомити Алекса з їхньою сімейною справою. Та самій Марині така ідея не дуже сподобалася, оскільки доїти корову вона не планувала. Вона розізлилася, було неприємно. Алекс не розумів, чому в дівчини така реакція.

У приватній розмові з татом Алекс зізнався, що Марина подобається йому. А от на зустрічі з мамою та сестрою дівчина хвилювалася. Топольський зрозумів, що Марина соромиться того, що вона з села, завжди намагалася втекти від цього. Також Алексу не сподобалось те, що рідні дівчини нічого не кажуть і не питають про стосунки та почуття.



Знайомство Алекса з батьками Марини / Скриншот з відео

Знайомство з друзями і батьками Саші Погорєлової

Спочатку Саша вирішила познайомити Алекса зі своїми друзями – кумою Настею та босом. Вони разом пішли у боулінг. Зустріч сподобалася "Холостяку", оскільки таким кроком дівчина показала, що готова пустити його у своє життя. Спілкування було легким і невимушеним, друзі Олександри зізналися, що вона саме така, якою Алекс схарактеризував її.



Алекс та Саша Погорєлова в боулінгу / Скриншот з відео

Я відкриваю йому великі двері свого серця,

– сказала Саша перед зустріччю з батьками.

Батьки Олександри зізналися, що дуже хвилюються, оскільки це вперше донька знайомитиме їх з хлопцем. Дівчина також переживала, але зустріч пройшла у невимушеній атмосфері. Видно, що у Саші з батьками дуже теплі стосунки.

Тато Саші на індивідуальному спілкуванні подарував Алексу брелок для нашийника його собаки, яку взяв з притулку.

А мама Саші отримала від Алекса в подарунок політ на вертольоті.



Вечеря Алекса з батьками Саші Погорєлової / Скриншот з відео

Зустріч з Сашею Мудрою та знайомство з її друзями

Дівчина приготувала сюрприз для "Холостяка" – вони малювали на футболках почуття, які мають одне до одного. Під час малювання було й приємне спілкування, яке сподобалося обом, було легко разом.



Саша та Алекс малювали на футболках / Скриншот з відео

Згодом Саша повідомила, що її батьків не буде на зустрічі. Мама дівчини сказала, що їде на відпочинок за кордон, вона нібито не готова до такого кроку. Алекса це збентежило, він не розумів, чому все саме так. Мудра розповіла, що раніше мала з мамою дуже класні, дружні стосунки, але поступово цей зв'язок почав розриватися.

За словами Саші, її мама дуже авторитарна, тому, коли дівчина почала бунтувати, їхні стосунки зіпсувалися. Навіть у 18 років, коли Мудра вирішила жити окремо, її в цьому не підтримали. А відколи полетіла з України має відчуття втраченого зв'язку.

Я її дуже люблю і вона мене дуже любить, але є моменти, коли ми одна одну дратуємо. Тому я намагаюся триматися далі від цього роздратування,

– сказала Саша.

Алекс зрозумів, що мама не приїде не тому, що її не буде в Україні, а тому, що в них погані стосунки. Однак Саша вирішила познайомити "Холостяка" з друзями, де друг Мудрої – Кирило розповів, що в неї дуже теплі стосунки з мамою, що виявилося повною протилежністю того, що Топольський почув від дівчини.



Алекс на розмові з другом Саші Мудрої – Кирилом / Скриншот з відео

Церемонія троянд та неочікуваний приїзд мами Саші Мудрої

Дівчата, як завжди, приголомшили "Холостяка" розкішним зовнішнім виглядом. На церемонії троянд вони були у яскравих вечірніх образах. Алекс поділився, що цей тиждень був для нього дуже важливим. Це остання церемонія троянд у цьому сезоні і чоловік дуже боявся помилитися.

Першою Топольський викликав Марину. Чоловік зізнався, що йому дуже сподобалася сім'я дівчини, однак вони ніби боялися, щоб не сказати чогось зайвого. На думку "Холостяка", вона не приймає свого минулого як частини себе, соромиться його. Алекс хоче бачити поруч з собою ту дівчину, яка не соромиться свого минулого, тому він попрощався з Мариною.

Перед тим, як продовжити, Алекс запросив Сашу Мудру на розмову. "Холостяк" запросив на зустріч маму дівчини, що було для неї максимально несподівано. Між ними залишилися недомовленості, ніхто не хоче робити перший крок на зустріч, тому Топольський вирішив посприяти примиренню мами й доньки.

Я не вірила в серйозність цього проєкту, тому не хотіла їхати на традиційне знайомство з батьками,

– сказала мама Саші.

Жінка вирішила приїхати лише тоді, коли отримала запрошення від самого Алекса. "Холостяк" залишив їх удвох. Розмова була дуже складною, але врешті-решт їм вдалося проговорити ті моменти, які турбують.



Розмова Саші Мудрої з мамою / Скриншот з відео