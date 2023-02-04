Довкола "Холостяка-12" багато галасу та пліток. Учасниці одна за одною розкривають секрети залаштунків, а головний герой Алекс Топольський ділиться пікантними деталями, у тому числі й про переможницю Катю Лозовицьку. 24 Канал з перших уст дізнався про атмосферу на шоу, як розвивалися їхні стосунки без камер, чи спілкуються вони зараз, і як склалося життя дівчини після "Холостяка". Читайте далі в ексклюзивному інтерв'ю.

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Було незвично, – про дубляж українською

Катю, лише кілька тижнів тому ви заговорили з аудиторією своїм голосом. Як вам дубляж і сама ідея перекласти вже відзнятий матеріал українською?

Я вважаю, що це правильне рішення перекласти шоу "Холостяк" українською, адже в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на мою думку, не має бути російськомовних проєктів на телебаченні. Потрібно пропагувати нашу рідну мову. І в першу чергу цим повинно займатися телебачення.

Як спочатку відреагували на озвучку й наскільки швидко звикли?

Звісно, було досить незвично чути не свій голос, проте я швидко до цього звикла. Потім уже навіть не помічала.

Катя Лозовицька на першій вечірці "Холостяка" / Фото СТБ

Показали одну чи дві мої сторони, – про монтаж на "Холостяку"

"Холостяк-12" без перебільшень став найскандальнішим сезоном, адже безліч учасниць жалілися то на провокації психологині, то на поведінку Алекса за кадром, то на монтаж. Ви задоволені тим, якою побачили себе на екрані чи все ж показали вас однобоко?

Загалом мені сподобалося те, як мене показали на екрані. Звісно, показали одну чи дві мої сторони, насправді їх більше. Проте також треба розуміти, що один епізод знімався тиждень, а в ефір входили три-чотири години. Багато чого не ввійшло в ефір, і це нормально. За таких обставин неможливо розкрити кожну дівчину з кожного її боку. У моєму випадку ніяких претензій.

У житті я трохи більше говорю, менше усміхаюся й більше проявляю свій характер. На шоу, насправді, я здавалася м'якшою, ніж я є в реальному житті. Але знову ж таки я на це не скаржуся, тому що я справді досить добра людина, позитивна.

І весь прикол у тому, що неможливо змонтувати те, чого немає. Якщо людина якось поводиться, можна просто це підкреслити. Тому що екран – це велика лінза, і всі твої позитивні, негативні сторони дуже сильно проявляються. Просто можна робити акцент на різних рисах характеру.

Нагадаємо, на монтаж на "Холостяку" скаржилося багато учасниць. Вікторія Варлей, наприклад, просила "звільнити тих ідіотів, які монтують проєкт", бо з 9 випуску вирізали, що вона пішла за власним бажанням. Тоді як Юля "Медуза" обурювалася, що на фотосесії в білизні "була обмацана Алексом зі всіх боків", а її натомість показали "неймовірною душнілою".

Учасниця "Холостяка" Вікторія Варлей називає вас "дівчинкою з обкладинки, ідеальною кандидатурою на перемогу" і переконана, що до проєкту ви готувалися з психологом, адже були найбільш стресостійкою. Чи правда це і як вдавалося контролювати себе так, що навіть закиди про "гарні меблі" вас не зачіпали?

З приводу слів Варлей. Я не знаю, чи була ідеальною кандидатурою для перемоги, адже це має вирішувати холостяк. Я по життю в принципі займаюся з психологом і намагаюся максимально пропрацьовувати свої внутрішні проблеми, установки. Тому я досить свідома людина сама по собі.

Конкретно до проєкту мене ніхто не готував, до цього неможливо підготуватися. Моя поведінка на проєкті була максимально органічна, я поводилася природно. У мене не було ніякої стратегії, я поводилася так, як у житті.

Я і в житті дуже фільтрую конфлікти, фільтрую людей, сама обираю, з ким спілкуватися, з ким ні, у які сварки влазити, а в які ні. Саме тому мене абсолютно не чіпляли ніякі провокації, я їх дуже чітко бачила. Я розуміла, що немає ніякого сенсу влазити у конфлікти, у мене немає до цього інтересу. Мені, чесно кажучи, це все нецікаво було.

Катя Лозовицька з учасницями "Холостяка" / Фото СТБ

Я б взяла участь, – в який проєкт хоче Катя Лозовицька

Ви одразу потрапили у "Холостяк" чи приходили на кастинги попередніх сезонів?

Ні, це вперше, коли я заповнила анкету на проєкт "Холостяк". Через декілька тижнів мене набрали, попросили зняти відеовізитку, а потім запросили на живий кастинг. Десь через місяць зателефонували й сказали, що я учасниця проєкту. Тож кастинг пройшов для мене дуже швидко та дуже просто.

Як вам досвід зйомок у реаліті-шоу та життя під прицілом камер? Хотіли б спробувати себе в іншому телепроєкті?

Досвід зйомок у реаліті-шоу виявився для мене дуже цінним, адже подарував величезну кількість класних емоцій, крутих людей поруч, можливість випробувати себе та подивитися на себе збоку, виправити якісь свої слабкі сторони. Звісно, було досить складно показувати свої емоції та почуття на камеру, проте ні про що не жалкую. Це справді був неймовірний час.

У мене немає цілі чи бажання бігати по романтичним реаліті-шоу надалі, проте в якихось творчих проєктах я б з задоволенням взяла участь.

Катя Лозовицька з "Холостяка" на церемонії троянд / Фото СТБ

Навіщо дівчатам йти на "Холостяк"

Якби можна було повернути час назад, заповнили б анкету на "Холостяк"?

Якби повернути час назад, я б стовідсотково знову заповнила анкету та пройшла цей шлях. Адже проєкт "Холостяк" – це не тільки проєкт про кохання, це про відчуття себе, про відкриття себе, про довіру до себе.

Заради чого дівчатам варто йти на шоу? Адже в більшості випадків у фіналі пара не складається.

Дівчатам варто йти на цей проєкт, тому що це така колосальна школа побудови стосунків – з чоловіком, з людьми навколо. Я все одно вважаю, що на проєкті можливо зустріти свою людину, своє кохання та побудувати класні, здорові стосунки.

Розійшлися за день до війни, – про розрив з Алексом Топольським

Скільки тривала ваша з Алексом історія після проєкту, як довго ви були парою?

Наша історія з Алексом тривала місяць. Весь цей час ми перебували в Києві. Ми розійшлися за день до війни.

Катя Лозовицька з "Холостяком" Алексом Топольським / Фото СТБ

За правилами проєкту, ви не могли з'являтися на людях разом. Однак судячи зі спільних фото, вулицями Києва гуляли як пара. Невже ви з Алексом не їздили різними ліфтами, не ховалися за масками й не шифрувалися, як учасники попередніх сезонів?

Так, справді, нам з Алексом не можна було з'являтися на людях і світитися, проте, як тільки ми вийшли з проєкту, Алекса не впізнавали, тому ми могли дозволити собі дуже пізно ввечері пройтися разом або кудись сходити. Але знову ж таки в масках, капюшонах, дуже замасковані. Оскільки це був лише місяць й одразу після проєкту, на нас абсолютно не звертали уваги. Тому ми обережненько намагалися жити нормальним життям.

Хто все ж таки ініціював розставання? Адже у вас з Алексом різні версії.

Я і на пост-шоу, і у своєму пості в інстаграмі казала, що зініціювала розмову я. Саму фразу "нам треба поговорити" і натяки щодо розставання робила я. Проте ми обоє були згодні з тим, що потрібно розходитися. Те, як Алекс відреагував у себе в пості, мене, чесно кажучи, дуже вразило та розчарувало.

Важливо! Після фіналу Катя Лозовицька зізналася, що у стосунках "залицянь до себе вимагав він – похвали, подарунків, вчинків, слів захоплення", хоч сам жодного разу не подарував квіти. За словами дівчини, саме вона сказала, що "треба поговорити" й підштовхнула до розриву. Алекс Топольський після цього заявив, що ініціатором був він, а Катю "це тоді дуже засмутило".

Як ви пережили розрив? Наприклад, переможниці 10 сезону Даші Ульяновій, яка була експерткою на пост-шоу, знадобилося кілька місяців і консультації психолога.

Розставання я пережила абсолютно нормально, адже ще під час наших стосунків розуміла, що щось йде не так, і це, напевно, не той чоловік, який мені потрібен. І не такі стосунки, які б мене влаштовували. Тому це було дуже зважене та спокійне рішення.

Не було ніякої драми та розбитих сердець. Адже коли стосунки почали розчаровувати, почуття, які виникли в мене на проєкті, почали вмирати також.

Катя Лозовицька з "Холостяком" Алексом Топольським / Фото СТБ

Спілкування точно не буде, – як Алекс розчарував Катю

Ви коментували, що "розійшлись у нормальних стосунках", на гарній ноті. Так було до пост-шоу. Ви списувалися після фінального епізоду чи лише обмінялися постами в соцмережах?

Після пост-шоу ми не спілкувалися, ми просто обмінялися постами. І чесно кажучи, після його поста-відповіді на мій, спілкування у нас точно не буде.

Чи тьохнуло у когось з вас під час перегляду сезону? Хотілося дати цій історії ще один шанс?

Під час перегляду ефірів, звісно, у мене були дуже приємні відчуття, адже я згадувала всі емоції, згадувала всі свої надії, очікування від цих стосунків. Проте я чітко пам'ятала, як все було після проєкту. І розуміла, що це не ті стосунки, яких я хочу, це не та людина, з якою я хотіла б продовжувати свій шлях. Тому дати історії другий шанс у мене бажання не виникло.

Катя Лозовицька з "Холостяком" Алексом Топольським / Фото СТБ

Дуже засмутилася, – про розрив Квіткової з Добриніним

Дружина Григорія Решетника вважає, що після проєкту пари розходяться, бо казка з неймовірними побаченнями, подарунками, адреналіном і перельотами закінчується, реальне життя виявляється куди нуднішим. Ви поділяєте цю думку?

Так, я згодна. На проєкті всі стосунки починають будуватися в дуже емоційній, романтичній, екстремальній атмосфері. І коли пара виходить у реальне життя, зіштовхується з буденністю, рутиною. Не всі до цього готові. Проте, мені здається, що якщо люди вже достатньо зрілі, мають бажання працювати над стосунками, радувати одне одного, то це не має бути проблемою. На жаль, цей перехід проходять не всі.

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Даша Квіткова та Нікіта Добринін були єдиною парою, яка після "Холостяка" залишилася разом, але зараз їхній шлюб тріщить по швах, вони вже не живуть разом. Як після цього не зневіритися у проєкті? І чи шокував вас цей розрив?

Нікіта Добринін та Даша Квіткова були для мене прикладом здорових, дорослих, свідомих стосунків. Я насправді стежила за їхніми сторінками, мене завжди надихав їхній союз. Я дуже засмутилася, коли дізналася, що вони розійшлися.

Проте, знову ж таки, це життя, пари розходяться у житті, як і після проєкту "Холостяк", з різних причин, і це абсолютно нормально. Тому я це з проєктом ніяк не пов'язую. У проєкті це мене ніяк не розчарувало. Вони були разом вже дуже довгий час, і те, що вони змогли побудувати сім'ю після проєкту, народити дитину та жити щасливо – це показує лише те, що на проєкті можливо зустріти свою людину. Звісно, це момент удачі, проте можливість є, все залежить тільки від людей.

Чи вільне серце Каті Лозовицької

З моменту закінчення зйомок минув рік. За цей час деякі учасниці встигли вийти заміж, стати мамами, знайти бойфрендів. Ваше серце все ще вільне?

Після проєкту "Холостяк" були залицяння, надсилали квіти додому, проте своє особисте життя мені хотілося б відтепер залишити у приватності. Якщо я зміню думку щодо цього, то ви обов'язково про все дізнаєтеся.

Переможниця "Холостяка" Катя Лозовицька / Фото з інстаграму дівчини

Ідея з Дурнєвим мені подобається, – про майбутніх "Холостяка" та "Холостячку"

Кого зі знаменитих чоловіків ви бачите в ролі наступного "Холостяка" й до кого пішли б самі? Відомо, що Олексія Дурнєва запрошували, але він відмовився через гонорар, як вам такий кандидат?

Так, я чула, що Льошу Дурнєва хотіли взяти на роль головного холостяка країни. І насправді мені ця ідея дуже подобалася, адже, по-перше, було б дуже весело, а по-друге, було б цікаво розкрити Льошу з серйознішого та романтичного боку.

Взагалі я вважаю, що наступним "Холостяком" має бути чоловік, який захищає нашу країну. Тобто хтось з ЗСУ.

Нагадаємо, ютуб-блогер Олексій Дурнєв розповідав, що його запрошували у "Холостяк". Він всерйоз розглядав цю пропозицію, але відмовився, бо канал запропонував йому учетверо менший гонорар, ніж він хотів.

Хто, на вашу думку, підійшов би на роль "Холостячки"? Після Ксенії Мішиної та Злати Огнєвіч мережа, наприклад, хоче бачити Лесю Нікітюк.

Щодо "Холостячки" не скажу, що в мене є конкретна кандидатура, проте знову ж таки ідея з Лесею Нікітюк здається мені досить цікавою. Адже її можна розкрити як жінку з більш тендітного, чуттєвого боку.

Скільки заробляє після проєкту

Як участь у проєкті "Холостяк" змінила вашу модельну кар'єру, зйомок побільшало?

Я не скажу, що участь у проєкті змінила мою модельну кар'єру. Не скажу, що це якось вплинуло на кількість моєї роботи в ролі моделі. Я як працювала зі своїми клієнтами, так і працюю.

Звісно, з'явилися цікаві пропозиції щодо інтеграції з різними брендами одягу, косметики, і мені це дуже подобається. Я відкриваю для себе дуже багато нових, класних, українських брендів, які мені справді хочеться підтримати.

Завдяки "Холостяку" у вас майже 300 тисячна аудиторія в інстаграмі. Судячи зі стрічки, посипалося багато замовлень на рекламу. Скільки ви заробляєте на інстаграмі в місяць? Зараз це основне джерело доходу?

Я не звикла оголошувати свій заробіток, тому хотіла б залишити цю інформацію при собі. Скажу лише, що реклама – це не єдине джерело заробітку, адже я продовжую зйомки, продовжую працювати в модельній сфері. У будь-якому разі я не женуся за грошима, обираючи рекламу, я дуже прискіпливо ставлюся до брендів. Я маю за мету рекламувати та рекомендувати людям лише якісні продукти.

Переможниця "Холостяка" Катя Лозовицька / Фото з інстаграму дівчини

Чи піде Катя Лозовицька на "Міс Україна"

Як щодо "Міс Україна"? Таки спробуєте себе на конкурсі краси?

Я не виключаю, що в майбутньому, можливо, все ж таки спробую себе в цьому конкурсі.

Як вам представниця України на "Міс Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко?

Я вважаю, що Вікторія впоралася зі своїм завданням та гідно представила нашу країну. Особливо зараз, у такий відповідальний час.

Нагадаємо, в 11 випуску на знайостві з батьками тато Каті заявив, що вона вибирала між проєктом "Холостяк" і конкурсом краси "Міс Україна", адже хотіла позмагатися та самореалізуватися. Алекса Топольського тоді це дуже засмутило.