Победительница 12 сезона проекта "Холостяк" Екатерина Лозовицкая часто признавалась, что хотела бы открыть свое кафе. Пока она работает моделью и рассказала 24 Каналу о своей карьере после шоу
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Катя Лозовицкая о карьере после шоу
Избранница Алекса Топольского призналась, что участие в проекте не изменило ее подход к работе или повлияло на количество работы. Единственное – теперь ей чаще предлагают интересные интеграции.
Я не скажу, что участие в проекте сменило мою модельную карьеру. Не скажу, что это как-то повлияло на количество моей работы в качестве модели. Я как работала со своими клиентами, так и работаю.
Пойдет ли победительница "Холостяка" на "Мисс Украину"
В 11 выпуска "Холостяка" Алекс знакомился с родителями финалисток, – тогда папа Кати признался, что на самом деле девушка размышляла над участием в двух проектах – "Холостяке" и "Мисс Украине". Мы поинтересовались у Лозовицкой, осталось ли у нее желание попробовать свои силы в конкурсе красоты.
Я не исключаю, что в будущем, возможно, все же попробую себя в этом конкурсе, – призналась Катя.
Относительно представительницы Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" девушка отозвалась одобрительно: "Я считаю, что Виктория справилась со своей задачей и достойно представила нашу страну. Особенно сейчас, в такое ответственное время".
- Напомним, 15 января в Новом Орлеане состоялся конкурс "Мисс Вселенная". В нем победила представительница США – 28-летняя Р'Бонни Габриэль. К слову, накануне финала в одном из сообщений девушка поддержала представительницу Украины.
- Украинка Виктория Апанасенко не смогла пройти в финал и занять место в списке лучших 16 конкурсанток. Но получила важную награду – Spirit of Carnival Award. К сожалению, девушке на международном конкурсе не дали рассказать о войне. Девушка поднимала эту тему в одном из видео, которое показывали на конкурсе, но ее пригласили на сцену для вручения награды. Очевидно, этого не сделали, потому что боялись мощной речи.
- К тому же в "Мисс Вселенная" принимала участие россиянка, которая после "угроз" со стороны украинцев боится оставаться в США – но и в Москву не едет.