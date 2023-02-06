Победительница 12 сезона проекта "Холостяк" Екатерина Лозовицкая часто признавалась, что хотела бы открыть свое кафе. Пока она работает моделью и рассказала 24 Каналу о своей карьере после шоу

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Катя Лозовицкая о карьере после шоу

Избранница Алекса Топольского призналась, что участие в проекте не изменило ее подход к работе или повлияло на количество работы. Единственное – теперь ей чаще предлагают интересные интеграции.

Я не скажу, что участие в проекте сменило мою модельную карьеру. Не скажу, что это как-то повлияло на количество моей работы в качестве модели. Я как работала со своими клиентами, так и работаю.

Полное интервью с Екатериной Лозовицкой читайте в рамках проекта "Интервью24". "Конечно, появились интересные предложения по интеграции с разными брендами одежды, косметики, и мне это очень нравится. Я открываю для себя очень много новых, классных, украинских брендов, которые мне действительно хочется поддержать", – сказала Катя.

Катя на свадебной фотосессии / Фото с инстаграма девушки

Пойдет ли победительница "Холостяка" на "Мисс Украину"

В 11 выпуска "Холостяка" Алекс знакомился с родителями финалисток, – тогда папа Кати признался, что на самом деле девушка размышляла над участием в двух проектах – "Холостяке" и "Мисс Украине". Мы поинтересовались у Лозовицкой, осталось ли у нее желание попробовать свои силы в конкурсе красоты.

Я не исключаю, что в будущем, возможно, все же попробую себя в этом конкурсе, – призналась Катя.

Относительно представительницы Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" девушка отозвалась одобрительно: "Я считаю, что Виктория справилась со своей задачей и достойно представила нашу страну. Особенно сейчас, в такое ответственное время".