Переможниця 12 сезону проєкту "Холостяк" Катерина Лозовицька часто зізнавалась, що хотіла б відкрити свою кав'ярню. Та поки вона працює моделлю і розповіла 24 Каналу про свою кар'єру після шоу.
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Катя Лозовицька про кар'єру після шоу
Обраниця Алекса Топольського зізналась, що участь у проєкті не змінила її підходу до праці чи вплинуло на кількість роботи. Єдине – тепер їй частіше пропонують цікаві інтеграції.
Я не скажу, що участь у проєкті змінила мою модельну кар'єру. Не скажу, що це якось вплинуло на кількість моєї роботи в ролі моделі. Я як працювала зі своїми клієнтами, так і працюю.
Чи піде переможниця "Холостяка" на "Міс Україну"
В 11 випуску "Холостяка", коли Алекс знайомився з батьками фіналісток, тато Каті зізнався, що насправді дівчина роздумувала над участю у двох проєктах – "Холостяку" та "Міс Україні". Ми поцікавилися у Лозовицької, чи залишилося в неї бажання спробувати свої сили у конкурсі краси.
Я не виключаю, що в майбутньому, можливо, все ж таки спробую себе в цьому конкурсі, – зізналась Катя.
Щодо представниці України на цьогорічному конкурсі "Міс Всесвіт" дівчина відгукнулась схвально: "Я вважаю, що Вікторія впоралася зі своїм завданням та гідно представила нашу країну. Особливо зараз, у такий відповідальний час".
- Нагадаємо, 15 січня в Новому Орлеані відбувся конкурс "Міс Всесвіт". У ньому перемогла представниця США – 28-річна Р'Бонні Габріель. До слова, напередодні фіналу в одному з дописів дівчина підтримала представницю України.
- Українка Вікторія Апанасенко не змогла пройти до фіналу та зайняти місце у списку найкращих 16 конкурсанток. Але отримала важливу нагороду – Spirit of Carnival Award. На жаль, дівчині на міжнародному конкурсі не дали розповісти про війну. Дівчина підіймала цю тему в одному з відео, яке показували на конкурсі, але її мали запросити на сцену для вручення нагороди. Вочевидь, цього не зробили, бо боялися потужної промови.
- До того ж у "Міс Всесвіт" брала участь росіянка, яка після "погроз" з боку українців боїться залишатися у США – але й у Москву не їде.