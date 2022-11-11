Павло Зібров нещодавно переробив свій хіт "Мертві бджоли" на "Мертві орки". А тепер він заявив, що наразі не планує перекладати російськомовні треки.
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Павло Зібров про хіт "Женщина любимая"
Зібров виконував цю пісню після 2014 року, але у лютому "відклав трек у ящик". Тепер він не звучатиме на концертах.
Поки що не планую переклади. Ми пробували, але нічого з цього не вийшло. Проблема нашого шоубізу була в тому, що російськомовний контент переважав, тому й маємо такий результат,
– наголосив артист.
Зібров радий, що зараз наші виконавці випускають лише україномовний матеріал: "Ми за це боролись дуже довго. Ми ж в Україні живемо і маємо свою мову і свою культуру підіймати". На думку співака, зараз люди не слухатимуть російськомовні пісні через війну, але не виключено, що згодом треки, записані мовою ворога, знову будуть транслювати на радіо.
Російськомовні хіти українських артистів
- Тіна Кароль заявила, що тепер не виконуватиме свої російськомовні пісні на концертах. Це її принципова позиція.
- На початку жовтня Оля Полякова на концерті в одному зі столичних закладів вперше заспівала свій хіт "Королева ночі" українською.
- Влітку Надя Дорофєєва "українізувала" одну зі своїх пісень. Вона переклала та випустила трек raznotsvetnaya, що тепер має назву "Різнокольорова".