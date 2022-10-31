Про майбутній кавер на трек "Мертві бджоли" Павло Зібров розповів в ефірі ранкового шоу. Він зізнався, що ця ідея прийшла йому в голову під час чаювання з дружиною, донькою та зятем-бізнесменом.
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Павло Зібров переробив "Мертві бджоли" на "Мертві орки"
Пісню "Мертві бджоли не гудуть" 30 років назад ми написали з Юрієм Рибчинським. Вона живе по сей день. Вона дуже оптимістична. І зараз ми переробили її на сімейній вечері – я, Марина Володимирівна, моя дружина, Діанка та Андрюша Іщенко. Я кажу: "Давайте "Бджоли" переробимо "мертві бджоли не гудуть" на "мертві орки не гудуть". Зачепилися і почали фантазувати,
– прокоментував Павло Зібров.
Прем'єра треку про мертвих орків відбудеться за кілька тижнів. Цікаво, що замість кліпу Зіброву малюють мультфільм, де він в образі "Зібрембо" – з тризубом на грудях, пов'язкою на голові та автоматом, що стріляє бойовими бджолами.
- Нагадаємо, Павло Зібров не перший у шоу-бізі, хто переробив свою пісню через вторгнення Росії в Україну. Після 24 лютого Андрій Данилко змінив свій скандальний хіт з Євробачення-2007 і тепер співає лише Russia goodbye. Вперше нова версія прозвучала 10 червня на концерті в київському метро.