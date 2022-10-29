Зараз Тіна Кароль перебуває з туром у Сполучених Штатах Америки. Саме там вона зробила важливу заяву щодо творчості.

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Що буде з російськомовними піснями Тіни Кароль

Від початку повномасштабної війни артистка жодного разу не виконувала свої російськомовні пісні. Вона наголосила, що надалі їх також не буде в репертуарі концертів. Це принципова позиція Кароль.

Це мій крок. Я відмовилась від усіх своїх пісень, які були російською мовою. Від початку війни вони не жодного разу не лунали від мене. Це моя пряма заява. Я розумію, пісні, які ви дуже любили. Пісні, які розрадили ваші серця. І не раз. Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською,

– заявила співачка зі сцени.

Не всіх прихильники Кароль погодилися з її рішенням. Але виконавиця залишається непохитною. Тіна підкреслила, що не соромиться своїх помилок, які робила в минулому, але відмова від всього російського зараз – це ще один крок до перемоги України.

То ж тепер на концертах артистка не виконуватиме більшість треків, які випустила до війни. У 2021 році вона презентувала новий російськомовний альбом "Красиво". Тепер його можна буде послухати лише в записі. Однак пісню "Скандал" Кароль продовжить виконувати, бо переклала її англійською мовою.