Після початку повномасштабного вторгнення Степан Казанін став менш активним у публічному просторі. 24 Канал детальніше розповість про гумориста і де він зараз.

Що відомо про Степана Казаніна?

Степан Казанін народився у місті Надим у Росії в сім'ї водія та інженерки. Ще під час навчання в школі проявилась його любов до гумору – він створив команду КВК. Після школи навчався на інженера-електромеханіка в коледжі. Цікаво, що насправді актора звуть не Степан, а Сергій.

Просто на першому курсі інституту раз сімсот представився, що я – Сергій. Ніхто не запам'ятав. Я три дні терпів, а потім ляпнув, що я – Степан, і всі моментально почали мене кликати Степаном. З того часу тільки рідні називають мене Сергієм,

На другому курсі Казанін пішов в армію, а повернувшись, вирішив вступити до університету в Луганській області на економіста. З 1993 року він грав у команді КВН "Тамбовські вовки", де також був Валерій Жидков, а згодом у групі "Тапкіни діти". Степан устиг попрацювати й у Росії, де був оператором і журналістом на телебаченні.

Разом зі своєю командою Степан Казанін виступав у багатьох лігах, зокрема і київській. Там він познайомився з командою "95 Квартал", а згодом вирішив до неї долучитися. Також вивчився на режисера з іншими акторами студії, Євгеном Кошовим і Михайлом Фаталовим.



З часом Казанін звик до українського менталітету, жартів та мови. У 2013 гуморист розповідав, що вже давно переїхав з сім'єю в Україну і настільки тут вкорінився, що навіть не цікавиться тим, що відбувається в Росії. У 2017 році він зізнався, що на початку війни у нього з сім'єю в країні-агресорці були напружені стосунки.

На всі ці політичні теми тепер не спілкуємося. Просто якийсь "інформаційний щит" створили. Батьків складно переконати, пояснити все це. Більше заважає інформаційне поле, яке створилося навколо цього. Що тут трясуть, що там трясуть. То "дітей розпинають", то "снігурів їдять"… Якийсь кошмар, і доводити вже немає сил, що це не так,

– казав гуморист.

У "Кварталі 95" Казаніна знають за образами диктаторів Путіна й Лукашенка, Яценюка, Олега Ляшка, а також і жінок – Катерини Ющенко, Наталі Могилевської, Таїсії Повалій. Степан реалізувався і як актор, зігравши у кількох фільмах та серіалах.

Особисте життя: дружина і сини

У 1993 році, ще на першому курсі університету Степан Казанін одружився з коханою Наталією. Через 5 років у них народився старший син Степан, а у 2010 – молодший Петро.

У 2018 році Казанін розповідав, що старший син поїхав навчатися до Москви, за спеціальністю – математика. Невідомо, де хлопець зараз. Адже на сімейних світлинах останнім часом можна побачити лише молодшого сина подружжя.



Де зараз Степан Казанін?

Як і всі українці, 24 лютого 2022 року сім'я гумориста прокинулась від вибухів та жахливих новин про вторгнення. Проте Казанін не покинув Україну, а зайнявся волонтерством і разом з іншими "кварталівцями" допомагав евакуювати дітей з прифронтових територій.

Почалося все з того, що друзі із Херсонщини попросили відвести 40 дітей в Карпати. А тепер постійно евакуюємо дітей з п'яти прифронтових регіонів на Західну Україну на відпочинок. З кожним днем кількість евакуйованих дітей збільшується. Наразі цифра сягає близько 1000 дітей, але ми продовжуємо працювати,

– казав гуморист у 2024 році.



Степан Казанін і надалі працює актором "Кварталу 95". У соціальних мережах він не надто активний – лиш сповіщає про випуски нових концертів.