Українська співачка Оля Полякова дала благодійний концерт у Києві. Вона показала відео з її виступу на особистій сторінці.

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Оля Полякова виступила з українськими піснями

Артистка виступила з невеликим концертом в одному зі столичних закладів. Вона заспівала україномовні пісні, яких стало значно більше в репертуарі співачки після 24 лютого.

Оля Полякова виконала нещодавню прем'єру з Артемом Пивоваровим "Тішся", "Все буде добре, Оля", "Долечка".

Також знаменитість здивувала шанувальників перекладеним хітом "Королева ночі". Зірка вперше заспівала трек українською мовою.

Оля Полякова виступила з концертом: відео

Нагадаємо, Оля Полякова зізнавалась, що хоче змінювати репертуар та співати українською мовою. До того ж артистка планує випустити новий україномовний альбом. Втім, вона додавала, що українці начебто хочуть чути її старі російськомовні хіти, тому вона не проти співати і їх.

Що інші зірки робитимуть з російськомовними піснями