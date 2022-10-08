Українська співачка Оля Полякова дала благодійний концерт у Києві. Вона показала відео з її виступу на особистій сторінці.
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Оля Полякова виступила з українськими піснями
Артистка виступила з невеликим концертом в одному зі столичних закладів. Вона заспівала україномовні пісні, яких стало значно більше в репертуарі співачки після 24 лютого.
Оля Полякова виконала нещодавню прем'єру з Артемом Пивоваровим "Тішся", "Все буде добре, Оля", "Долечка".
Також знаменитість здивувала шанувальників перекладеним хітом "Королева ночі". Зірка вперше заспівала трек українською мовою.
Оля Полякова виступила з концертом: відео
Що інші зірки робитимуть з російськомовними піснями
- Тіна Кароль відклала свої пісні російською мовою та поки що відмовляється співати їх, бо її "цінності змінилися". "Це десяток хітів, які просто "лежать на полиці" і, можливо, надовго".
- Дмитро Монатік не хоче перекладати треки на українську мову. Але він готує нові пісні та альбом, вже не російськомовний.
- Анастасія Приходько теж не хоче перекладати російські хіти, але за них вона не тримається. "Йдемо далі будувати нову державу, новий український простір, нову українську культуру, співати нові українські пісні".