Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила перевипустити одну зі своїх російськомовних пісень. Вона заспівала українською raznotsvetnaya, що був останнім довоєнним треком.
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Надя Дорофєєва перевипустила пісню українською
У соцмережах раніше артистка оголосила конкурс на найкращу адаптацію треку українською мовою. Зірці надіслали понад 1700 варіантів, серед яких вона обрала одну версію, яку й заспівала.
Пішов шостий місяць війни. Ми всі змінились, все змінилося, набуло нових фарб і, на жаль, не завжди яскравих. raznotsvetnaya – мій останній сингл з життя "до". Я так хотіла, щоб цей трек став початком чогось світлого…але сталася війна,
– прокоментувала вихід пісні Дорофєєва.
"Проте, життя продовжується і ми маємо пам'ятати про це. Важко, але саме кохання дає сили творити й жити. Тому я знайшла свою нову love – "різнокольорову" і сьогодні ділюся нею з вами".
Надя Дорофєєва – "Різнокольорова": дивіться відео
Інші прем'єри п'ятниці 5 серпня
- Настя Каменських випустила зворушливий кліп "Коли мине війна", який зняла в житі. Щоправда, не українському.
- Партнер Юлії Саніної з "Танців з зірками" Дмитро Жук випустив свій перший трек "Мені так бракує тебе" у рамках проєкту Тіни Кароль "Молода кров".
- Гурт "Антитіла" спеціально для BBC гурт випустив англомовну версію пісні Hello та відеокліп, щоб достукатись до населення.
Текст пісні "Різнокольорова"
марно, марно, марно не буду лити сліз я
гарно, гарно, гарно приховані зусилля
ми кусали губи, цілували очі
залишили у клубах невичерпані ночі
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
знову, знову, знову літак твій відлітає
коли-колискову хтось інший заспіває
розчиняє ніжно мене у собі місто
і я гублюсь у ньому як перли від намиста
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
чому палаємо без вогню
попелом на тілі писали "люблю"
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов