Вірш "Тільки не пиши мені про війну" Павло Вишебаба адресував 6-річній доньці, але він набув неймовірної популярності й розлетівся світом у перекладі. Співачка KOLA (справжнє ім'я – Анастасія Прудіус) поклала його на музику й додала рядки про зустріч дітей з батьками-героями. Їхній дует довів мережу до сліз.

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KOLA випустила дует з Павлом Вишебабою – "Доньці"

Шестирічна Зореслава запитала у тата, про що писати йому в листах на фронт. Павло Вишебаба відповів доньці віршем зі словами "Тільки не пиши мені про війну". Вірш за лічені дні став популярним в Україні та світі, його текст переклали на 16 мов. KOLA створила приспів, і тепер цей твір-діалог між фронтом і тилом – символ розставання рідних, який сповнений надії на зустріч,

– йдеться в описі.

У кліпі на пісню KOLA та Павла Вишебаби з'явилися бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та показали фото своїх дітей. Серед них Антон Городецький, який встиг знятися для кліпу, але загинув за Україну 5 вересня.

"Щаслива долучитися до цього неймовірного вірша. Дякую тобі, Павле, за запрошення, за творчість та за захист", – прокоментувала артистка прем'єру у своєму інстаграмі.

Павло Вишебаба, KOLA – Доньці: дивіться відео онлайн

Мережа не приховує, що ліричний трек "Доньці" довів до сліз і мурах: