Особлива лікарня та конфіденційність: нові деталі пологів Меган Маркл

Тиждень тому принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками вдруге. Та подружжя тепер більше приховує особисте життя. Однак інсайдери з'ясували нові деталі народження Лілібет.

Меган Маркл планувала народити донечку вдома. Та схоже, батьки передумали, адже крихітка народилась у лікарні Santa Barbara Cottage Hospital. Меган та Гаррі серйозно задумалися над вибором пологового будинку.

До слова Кейт Міддлтон вперше публічно прокоментувала народження доньки принца Гаррі

Деталі других пологів Меган Маркл

Важливо, що лікарня була неподалік від маєтку принца Гаррі та Меган Маркл. Та це не єдина причина, чому пара обрала саме цей медичний заклад.

Вони розглядали кілька лікарень, перш ніж зупинилися на лікарні Santa Barbara Cottage Hospital. Меган в ній привернуло те, що вона була заснована жінками,

– розповів інсайдер.

Другим важливим критерієм для подружжя стала конфіденційність та безпека. Для них було важливо, що Santa Barbara Cottage Hospital має індивідуальний підхід до пологів та враховує побажання сім'ї.

Там є палати з додатковою кімнатою, де може ночувати батько малюка, і бути поруч з породіллею. Безпека і конфіденційність були у Меган і Гаррі в пріоритеті. До того ж з ними в лікарню заселилося багато особистої охорони, і їх усіх необхідно було розмістити в лікарні,

– додало джерело.

У лікарні за Меган Маркл доглядала лікарка Мелісса Дрейк. Однак телефоном герцогиня спілкувалась та консультувалась з британською акушеркою Гоурі Мот. Вона допомагала Меган під час народження первістка Арчі у Лондоні.



Меган Маркл і принц Гаррі з сином / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стали батьками: що відомо