З 1,6-мільйонною аудиторією в інстаграмі Дзідзьо поділився авторським віршем. Символічно, що допис з'явився в День сім'ї.

До теми Не мій Михасик, – SLAVIA розповіла, коли зникли почуття до Дзідзьо

Популярний артист натякнув: ексдружина SLAVIA, засипаючи його звинуваченнями, прикриває свою підлість. Так, хай і опосередковано, музикант звинуватив колишню в брехні.

Прикрила чистотою підлість і вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка, так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить, а я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу, бо правда – гірша за брехню,

– написав Дзідзьо.

Співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) не оминула увагою промовисту публікацію ексчоловіка. У коментарях вона залишила вірш-відповідь Дзідзьо.

"Я знаю, що все буде добре. За тебе я Бога молю. Хоча ми вже більше не пара, я тебе серцем люблю. Я знаю, що час не приходить. Минає, проходить наш час. Давай збережемо з тобою нитку, що зв'язує нас", – написала SLAVIA.

Реакція мережі

Розлучення Дзідзьо зі SLAVIA після 8 років шлюбу – стало однією з найобговорюваніших тем українського шоу-бізнесу. Судячи з коментарів в інстаграм-профілі, публіка стала на бік ексдружини співака:

"От вміють чоловіки ще ображеними себе зробити. Гірше дітей";

"Краще помовчати, аніж поливати брудом. Такому гарному, обдарованому, шанованому людьми артистові такі слова не підходять! Будьте, Михайле, вище цього";

"Була про вас кращої думки";

"Сподіваюсь, ці слова не про вашу дружину. Якщо це так, тоді в сім'ї винні двоє. Сухим вийти з води – це також підлість. Проблеми треба вирішувати ділом, а не віршами".

Чи не єдиний, хто поділяє позицію Дзідзьо під час розлучення, – його колега і товариш Олександр Пономарьов. "Важке випробування у твоєму житті, Михайле! Нехай Боженька допоможе пройти тобі його достойно", – написав співак.