Український дизайнер та модельєр зі світовим ім'ям Андре Тан повідомив про розлучення з дружиною у програмі "Світське життя". Шлюб Андре Тана та Аліни Харечко тривав 9 років.

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Андре Тан розлучився з дружиною

Модельєр зауважив, що вже більше як рік не живе разом з Аліною Харечко. "Я дуже поважаю свою колишню дружину Аліну, тому що вона мені народила доньку Софію. Ми починали з дружби й закінчили дружбою", – заявив Андре Тан.

Чоловік розповів, що причиною розпаду стосунків стала дизайнерська кар'єра дружини. На її тлі виникало безліч конфліктів.

Почались сварки, тому що вона запустила свою лінію одягу Home Wings і я почав їй рекомендувати, що та як краще зробити. Вона сказала, що хоче сама робити свої помилки. І саме на тлі роботи виникало дуже багато сварок,

– поділився модельєр.

Андре Тан зізнався, що зараз у нього та ексдружини нормальні стосунки. Щодо майна, то знаменитість при розлученні залишив практично все Аліні, а доньці Софії платить аліменти.

Я залишив їй все. Я залишив їй великий дім на 500 квадратів, я купив їй нове авто, я щомісяця плачу великі аліменти. Вже минуло більш ніж пів року і ми нормально спілкуємося,

– додав Андре Тан модельєр.

Андре Тан про розлучення: дивіться відео онлайн

"Історія підійшла до кінця", – Андре Тан

Андре Тан підтвердив новину про розлучення дописом у своєму інстаграмі. Він наголосив, що пара розлучається як друзі, бо має сильну повагу один до одного.

Я дякую тобі за ці 12 років разом, за красуню-дочку, за те, що була поруч у банкрутстві та в достатку. Дякую за те, що ти була моїм компасом і моїм другом всі ці роки. За те, що завжди зберігала сім'ю від журналістів. За те, що підтримувала мої божевільні ідеї й безмежно вірила в мене,

– написав Андре Тан.

Модельєр підсумував, що кохання пройшло як у нього, так і в Аліни. Однак залишилися почуття дружби, поваги й вдячності.

Шлюб Андре Тана та Аліни Харечко