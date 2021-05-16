Український дизайнер та модельєр зі світовим ім'ям Андре Тан повідомив про розлучення з дружиною у програмі "Світське життя". Шлюб Андре Тана та Аліни Харечко тривав 9 років.
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Андре Тан розлучився з дружиною
Модельєр зауважив, що вже більше як рік не живе разом з Аліною Харечко. "Я дуже поважаю свою колишню дружину Аліну, тому що вона мені народила доньку Софію. Ми починали з дружби й закінчили дружбою", – заявив Андре Тан.
Чоловік розповів, що причиною розпаду стосунків стала дизайнерська кар'єра дружини. На її тлі виникало безліч конфліктів.
Почались сварки, тому що вона запустила свою лінію одягу Home Wings і я почав їй рекомендувати, що та як краще зробити. Вона сказала, що хоче сама робити свої помилки. І саме на тлі роботи виникало дуже багато сварок,
– поділився модельєр.
Андре Тан зізнався, що зараз у нього та ексдружини нормальні стосунки. Щодо майна, то знаменитість при розлученні залишив практично все Аліні, а доньці Софії платить аліменти.
Я залишив їй все. Я залишив їй великий дім на 500 квадратів, я купив їй нове авто, я щомісяця плачу великі аліменти. Вже минуло більш ніж пів року і ми нормально спілкуємося,
– додав Андре Тан модельєр.
Андре Тан про розлучення: дивіться відео онлайн
"Історія підійшла до кінця", – Андре Тан
Андре Тан підтвердив новину про розлучення дописом у своєму інстаграмі. Він наголосив, що пара розлучається як друзі, бо має сильну повагу один до одного.
Я дякую тобі за ці 12 років разом, за красуню-дочку, за те, що була поруч у банкрутстві та в достатку. Дякую за те, що ти була моїм компасом і моїм другом всі ці роки. За те, що завжди зберігала сім'ю від журналістів. За те, що підтримувала мої божевільні ідеї й безмежно вірила в мене,
– написав Андре Тан.
Модельєр підсумував, що кохання пройшло як у нього, так і в Аліни. Однак залишилися почуття дружби, поваги й вдячності.
Шлюб Андре Тана та Аліни Харечко
- Андре Тан і Аліна Харечко одружилися на Мальдівах у жовтні 2012 року після 3 років стосунків.
- Їхнє весілля було таємним, а тому тільки наречені були присутні на розкішній церемонії.
- У 2016 році у подружжя народилася донька Софія.
- Зауважимо, у жовтні минулого року мережею поширювалися чутки про розлучення пари.
- Однак тоді Андре Тан спростував їх, але зазначив, що вони й справді сильно конфліктували через бізнес.