Буду тільки про одне жалкувати, – Олег Винник анонсував перше інтерв'ю після тривалого мовчання

Співак Олег Винник понад рік не виходив на зв'язок з шанувальниками та мовчав про війну. Тепер артист анонсував перше інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення.

Український співак Олег Винник більше як рік не виходить на зв'язок і навіть віднедавна зникли всі його дописи в інстаграмі. Тепер у мережі з'явилося відео, начебто артист дає інтерв'ю вперше за час повномасштабного вторгнення.

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Олег Винник анонсував повернення

Анонс інтерв'ю виклали на каналі "Крупним планом" під назвою "Винник: повернення?". У ролику видно й самого артиста – з довгим волоссям та окулярами.

У відео звучить кілька реплік Олега Винника на запитання журналістки.

Я буду тільки про одне жалкувати. Що я не тримаю в руках зброю. І що я не там,

– каже артист.

Також Олег Винник висловлюється про хворобу. За його словами, на неї в Німеччині хворіє близько 2% населення.

Музикант, ймовірно, прокоментував й особисте життя: "Та, яка найближча до мене. З якою я часто сплю. Вона, не він. Ви її знаєте", – відповів вокаліст.

Анонс інтерв'ю Олега Винника: дивіться відео онлайн

Журналістка Вікторія Курочка, яка взяла інтерв'ю в Олега Винника, повідомила, що воно вийде у двох частинах. Першу опублікують тоді, коли на каналі збереться достатня кількість підписників. Вона також згадала, як у мережі обговорювали відео, де начебто Олег Винник повернувся до Києва.

"Пам'ятаєте відео із повернення Винника до Києва? Ну те, яке старанно пушили блогери? Так от – це постановка. Навіть цікаво, кому аж настільки не було чого робити. Не мають нічого спільного із правдою, до речі, і всі озвучені досі діагнози", – написала Вікторія Курочка.

Як зник Олег Винник

Від Великодня минулого року Олег Винник перестав виходити на зв'язок з шанувальниками та висвітлювати тему війни. З ним продовжував спілкуватися друг Роман Недзельський, який часто показував допомогу артиста для ЗСУ. На думку Недзельського, співак повернеться до України, але "всьому свій час".

Через раптове зникнення у мережі поширилися чутки про те, що Олег Винник хворіє. На початку року голова фан-клубу Олега Винника стверджувала, що здоров'я артиста погіршилося ще до повномасштабної війни. За її словами, Винник пише нові пісні, але не може проводити концерти. На цьому тлі блогер-пліткар Беспалов заявив, нібито Олег Винник лікується від онкозахворювання. Та фанати музиканта різко спростували цю інформацію.

Тим часом продюсер Олега Винника Олександр Горбенко повідомив про призупинення співпраці зі співаком. Все тому, що між ними не ведеться тісної співпраці. Права на музику належать компанії продюсера, але деталі невідомі.