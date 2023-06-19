Український співак Олег Винник більше як рік не виходить на зв'язок і навіть віднедавна зникли всі його дописи в інстаграмі. Тепер у мережі з'явилося відео, начебто артист дає інтерв'ю вперше за час повномасштабного вторгнення.

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Олег Винник анонсував повернення

Анонс інтерв'ю виклали на каналі "Крупним планом" під назвою "Винник: повернення?". У ролику видно й самого артиста – з довгим волоссям та окулярами.

У відео звучить кілька реплік Олега Винника на запитання журналістки.

Я буду тільки про одне жалкувати. Що я не тримаю в руках зброю. І що я не там,

– каже артист.

Також Олег Винник висловлюється про хворобу. За його словами, на неї в Німеччині хворіє близько 2% населення.

Музикант, ймовірно, прокоментував й особисте життя: "Та, яка найближча до мене. З якою я часто сплю. Вона, не він. Ви її знаєте", – відповів вокаліст.

Анонс інтерв'ю Олега Винника: дивіться відео онлайн

Журналістка Вікторія Курочка, яка взяла інтерв'ю в Олега Винника, повідомила, що воно вийде у двох частинах. Першу опублікують тоді, коли на каналі збереться достатня кількість підписників. Вона також згадала, як у мережі обговорювали відео, де начебто Олег Винник повернувся до Києва.

"Пам'ятаєте відео із повернення Винника до Києва? Ну те, яке старанно пушили блогери? Так от – це постановка. Навіть цікаво, кому аж настільки не було чого робити. Не мають нічого спільного із правдою, до речі, і всі озвучені досі діагнози", – написала Вікторія Курочка.

Цікаво, як українська аудиторія відреагує на повернення артиста в інфопростір після стількох місяців мовчання. Коментарі під анонсом інтерв'ю закриті. Раніше Оля Полякова припускала, що коли Винник повернеться – "вовчиці" його пробачать.

Як зник Олег Винник