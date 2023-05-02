Недзельський зізнався, що продовжує спілкуватися з Олегом Винником. Вони навіть кілька разів бачилися в Німеччині з питань благодійного фонду виконавця.

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Чи повернеться Винник в Україну

На думку Недзельського, Олег приїде в Україну.

У нього тут студія, майно, могили батьків, є родичі. Звичайно приїде. Всьому свій час. Багато зайвих розмов спровоковано не зовсім чесно і на руку,

– вважає друг співака.

За його словами, з Олегом Винником все добре, він продовжує писати пісні українською мовою. Він пояснив, що у Винника вже немає українських номерів, старі телефони залишилися в менеджменту.

Недзельський наголосив, що співак допомагає Україні.

Чому Винник не виходить на зв'язок

Роман Недзельський пояснив, що співака в заручниках ніхто не тримає, але він "обмежений у засобах комунікації".

Можливо, Олег обмежений у засобах комунікації, оскільки він більше займався творчістю. А всі контакти, сторінки – це все йшло через менеджмент… Мені так здається, я не можу цього стверджувати. Якби в нього були якісь проблеми, він би мені сказав,

– зазначив Роман.

Дивіться інтерв'ю з Романом Недзельським: відео

Раніше Недзельський спростував чутки про онкологію Олега Винника і про його повернення в Україну. За його словами, у Німеччині він лікується від ускладнень після ковіду й гастрольного життя, коли виступав "на холоді, морозі та вітрі".

Нагадаємо, що він познайомився з Олегом Винником, коли той збирав свій перший палац "Україна", а здружилися вони вже під час війни, коли артист запропонував свою допомогу й купив рефрижератор за понад 12 тисяч євро