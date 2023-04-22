Продюсер припустив, що Винник нібито не планує повертатися до України й припиняє спілкування з іншими артистами. Днями артист видалив усі дописи зі сторінки в Instagram.

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Тому продюсер Олега Винник повідомив, що вирішив призупинити співпрацю з артистом.

Останнім часом з Олегом не маємо тісних робочих відносин, думаю, це і так всі бачать. Щодо прав на проєкт та музичний матеріал – вони фактично належать моїй компанії. Звернень на переспіви та використання образу артиста було декілька. Але на сьогодні я не коментую ситуацію з цього питання,

– заявив Олександр Горбенко.

Що з Олегом Винником: останні новини

Раніше голова фан-клубу Олега Винника Валерія Барон стверджувала, що здоров'я артиста погіршилося, у Берліні він нібито проходить лікування.

За її словами, Винник пише нові пісні, але не може стояти на сцені, аби проводити концерти. Вона запевняла, що артист повернеться не після перемоги, а коли відчує, що "енергетично зможе звернутися до людей і має сили".

Водночас блогер-пліткар Беспалов заявив, що Олег лікується від онкозахворювання. Проте Валерія спростувала інформацію про те, що артист лікується від онкології.

До слова, зіркові колеги й друзі Винника різко висловлюються про музиканта. Так, MamaRika назвала його "зашкваром року", а Юрій Горбунов зізнався, що не отримав навіть дзвінка від нього. Водночас Оля Полякова вважає доречним хоча б один ефір від Винника з поясненням, що з ним.