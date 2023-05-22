Олег Винник близько року не виходить на зв'язок, але його шанувальники часто нагадують про допомогу артиста ЗСУ. Співачка Оля Полякова висловилась з цього приводу.

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Полякова припустила, що "вовчиці" пробачать Виннику

Артистку запитали, якою може бути реакція шанувальників Олега Винника в тому випадку, якщо він вирішить повернутися до України. Оля Полякова вважає, що вони пробачать співаку та приймуть його.

Ви знаєте, "вовчиця" – це збірний образ жінки, яка звикла до того, що чоловік її кидає. Тому, коли чоловік до неї повернеться, вона його простить. От і все,

– поділилась зірка.

Зауважимо, друг Олега Винника Роман Недзельський продовжує спілкуватися з артистом. Він переконує, що з Винником все добре і він продовжує займатися музикою. На думку Недзельського, співак повернеться до України, але "всьому свій час".

Що останнім часом кажуть про Олега Винника

На початку року голова фан-клубу Олега Винника Валерія Барон стверджувала, що здоров'я артиста погіршилося ще до повномасштабної війни. За її словами, Винник пише нові пісні, але не може стояти на сцені, аби проводити концерти.

На тлі інформації про погіршення здоров'я артиста блогер-пліткар Беспалов заявив, що Олег Винник лікується від онкозахворювання. Та фанати музиканта різко спростували цю інформацію, а його друг Недзельський запевнив, що співак – "живіше всіх живих".

Тим часом продюсер Олега Винника Олександр Горбенко повідомив про призупинення співпраці зі співаком. Все тому, що між ними не ведеться тісної співпраці. Права на музику належать компанії продюсера. Водночас він не готовий детально коментувати їхню співпрацю.