Інтерв'юерка й блогерка Раміна Есхакзай за кордоном стала свідком, як українці продовжують спілкуватися російською мовою. В інстаграм-сторіз вона висловила своє ставлення щодо цього.

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Раміна обурилась поведінкою українок за кордоном

Блогерка зізналась, що спершу подумала, що дівчата – росіянки. Вона визнала, що й сама багато говорить російською у побуті, але за кордоном користується тільки українською та англійською.

Щойно я стояла 30 хвилин біля дівчат, які спілкувалися російською без українського акценту. Я максимальним виглядом показувала зневагу, кривила обличчя, думала, як втримати себе, щоб не сказати чогось поганого. Поряд стояв поляк та кривив обличчя, переглядаючись зі мною.

"Але на словах: "Пойдем в Киеве в классное заведение", я попустилась. Це наші українки. Ви знаєте, що я сама спілкуюся російською доволі такі багато в побуті, але знаходячись за кордоном, тільки українська та англійська. Навіть в рамках власної безпеки. Можна норм п*здюлів відхопити за російську", – поділилась Раміна.



Раміна про українок за кордоном / Фото з інстаграм-сторіз

Інтерв'юерка додала, що за кордоном можна не соромитись своєї вимови, якщо тільки починаєш вивчати українську та спілкуватись нею. "Не соромтесь говорити якось погано. Все норм. Ніхто за кордоном не зрозуміє, що ваша українська не досконала. Головне кажіть впевнено та не паліться, що щось не так".



Раміна про українок за кордоном / Фото з інстаграм-сторіз