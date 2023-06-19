Украинский певец Олег Винник больше года не выходит на связь и даже недавно исчезли все его сообщения в инстаграмме. Теперь в сети появилось видео, будто артист дает интервью впервые за время полномасштабного вторжения.

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Олег Винник анонсировал возвращение

Анонс интервью выложили на канале "Крупным планом" под названием "Винник: возвращение?" В ролике видно и самого артиста – с длинными волосами и очками.

В видео звучит несколько ответов-реплик Олега Винника на вопросы журналистки.

Я буду только об одном жалеть. Что я не держу в руках оружие. И что я не там,

– говорит артист.

Также Олег Винник высказывается о болезни. По его словам, ею в Германии болеет около 2% населения.

Музыкант, вероятно, прокомментировал и личную жизнь: "Та, которая ближе мне. С которой я часто сплю. Она, не он. Вы ее знаете", – ответил вокалист.

Анонс интервью Олега Винника: смотрите видео онлайн

Журналистка Виктория Курочка, что взяла интервью у Олега Винника, сообщила, что оно выйдет в двух частях. Первую опубликуют тогда, когда на канале соберется достаточное количество подписчиков. Она также вспомнила, как в сети обсуждали видео, где якобы Олег Винник вернулся в Киев.

"Помните видео по возвращению Винника в Киев? Ну то, какое старательно пушили блоггеры? Так вот – это постановка. Даже интересно, кому так нечего было делать. Не имеют ничего общего с правдой, кстати, и все озвученные до сих пор диагнозы", – написала Виктория Курочка.

Интересно, как украинская аудитория отреагирует на возвращение артиста в инфопространство после стольких месяцев молчания. Комментарии под анонсом интервью закрыты. Ранее Оля Полякова предполагала, что когда Винник вернется – "волчицы" его простят.

Как исчез Олег Винник