Двоє молодших синів Валерія Харчишина з "Другої ріки" за кордоном, тоді як 25-річний Дмитро тепер військовий. В інтерв'ю 24 каналу артист зізнався, що настрій у нього бойовий, через що вони мало не розсварилися.

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Чому Харчишин посварився з сином з ЗСУ

Через те, що бойові дії на півночі України закінчилися, Дмитра перевели у військовий штаб. Через це він розлютився на батька, бо думав, що саме він шепнув щось командуванню. "Це ти повпливав на моє командування, що я опинився у штабі?" – "прилітало" Валерію Харчишину від сина.

Я йому сказав: "Не знаю твого командування, не знаю, в якому ти батальйоні й де служиш. Знаю лише, що ти там і все. Повір мені, я нічого не робив для того, щоб ти опинився в штабі". Ми з ним трохи посварилися, але потім він зрозумів, що я до цього не причетний,

– пригадав музикант.

Валерій Харчишин з "Другої ріки" / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Чому Харчишин не збирав допомогу для батальйону сина

Лідер "Другої ріки" зізнався, що Дмитро жодного разу не просив у нього допомогу, бо його підрозділ усім забезпечений. Єдине, що зірковий батько йому привозив ще на початку війни, – нові берці.

Те, що я купував для нього, було подарунком. Йому не потрібно було нічого, але мені хотілося зробити приємне. Він нічого не просив,

– зізнався Валерій Харчишин.

Натомість підрозділ, в якому служить брат музиканта, на початку війни був голий-босий. "Коли потрапив у підрозділ, де служив мій брат, то я побачив, що вони нічого не мають. Ходили у спортивному одязі. Я не уявляв, що вони робитимуть, коли потраплять на передову. Адже вони були готові їхати на Схід", – пригадав фронтмен "Другої ріки".

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним у відеоформаті: дивіться відео онлайн