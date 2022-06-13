Про це чоловік розповів в інтерв'ю 24 каналу. Також Валерій не виключає, що може бути в складі Національного журі наступного року. Якщо його запросять і казатимуть, що він має там бути, то буде.
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Валерій Харчишин про виступ Польщі на Євробаченні
Артист зізнався, що цього року вперше дивився Євробачення від початку до кінця. І в нього не було жодної претензії до пісні чи вокальних здібностей Охмана, який представляв Польщу. Єдине, не сподобався одяг хлопців та сам номер, але в жодному разі лідер "Другої Ріки" не поставив би такі низькі оцінки, не поставив би на таке місце Польщу.
Впевнений, що за моєї участі ми б не опустили поляків так низько. Нехай кажуть, що це занадто політизовано, але коли мої діти в Польщі та коли номер справді достойний, то чому голосувати так негідно?
– сказав Харчишин.
Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн
Скандал з балами для Польщі на Євробаченні
- Від Національного журі України представник Польщі на Євробаченні-2022 отримав нуль балів. Це обурило громадськість, адже з перших днів повномасштабної війни Польща найбільше зі всіх країн світу підтримує Україну, прийняла мільйони переселенців, які втікали від війни. А бали на Євробаченні – це можливість показати полякам свою вдячність.
- Члени журі, серед яких була Ірина Федишин, виправдовувалися, зазначаючи, що оцінювали виступ конкурсанта, а не політику.
- Українські глядачі ж віддячили Польщі, віддавши максимальний бал Охману – 12.
- Згодом президент України Володимир Зеленський наголосив, що ніщо не зможе зруйнувати дружні стосунки між поляками та українцями, навіть бали від журі на Євробаченні.