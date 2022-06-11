Війна Росії з Україною сколихнула весь світ. Європейці підтримують український народ у боротьбі за свободу. Солідарність можна побачити у багатьох містах. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин.

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"Друга Ріка" гастролює Європою

Колектив вже зіграв серію концертів благодійного туру "Хто, якщо не ми?". Валерій зізнався, що перші виступи були дуже важкими: "Не було ніяких емоцій. Просто став ком в горлі, перші кілька пісень не міг співати. Щось видавлював з себе – якийсь текст, слова. Важко було налаштуватися. Ніби роблю улюблену справу, роблю те, що вмію, на що вчився все життя, однак не співалося, не хотілося співати, бо постійно думками був там, чув ті вибухи".

Кожен удар барабанів перегукувався з вибухами ракет. Через це спочатку було важко, але десь на концерті третьому чи четвертому ми вже налаштувалися й співали, як колись, у мирному житті. Люди в залі перші дві – три пісні плакали й це просто не дозволяло рухатися далі. Ми ніби були суцільним синергетичним згустком, який стояв на місці та переживав перші хвилини війни, які ми всі відчули,

– поділився Харчишин.



Валерій Харчишин / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Гурт надихав збір коштів. Музиканти розуміли, що саме завдяки цим концертам можуть швидко зібрати гроші на потреби наших бійців. Також ці концерти показали євроінтеграцію, яка відбулася дуже швидко: "Це те, що ми, музиканти, мали робити протягом усього життя. Натомість ми використовували російські гроші, ефіри, багато з нас чомусь стукали в український шоу-бізнес саме через російське вікно. Цього не варто було робити".

Музикант зазначив, що європейці відчувають якусь провину перед нами. Україна справді є європейською державою, але чомусь мала доводити всім, що гідна бути в європейському товаристві.

А тепер вся Європа була завішена українськими стягами, українськими прапорами. Де б ми не були, у всіх європейських столицях були саме українські прапори. Таке враження, що не ми інтегрувалися, а вони всі стали Україною,

– наголосив лідер "Другої Ріки".

Завдяки концертам, які вже відбулися, "Другій Ріці" вдалося передати багато амуніції та 2 нові автомобілі батальйону, яким опікується. Також збирали 14 тисяч євро на два автомобілі 95 штурмовій бригаді. Тепер збиратимуть кошти на інші потреби, які є постійно: "Робимо все можливе, щоб допомогти нашій армії. Тоді й думки дурні в голову не лізуть і почуття провини за те, що зараз не зі зброєю в руках, залишає".

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн