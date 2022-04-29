Не жди меня, мам, не звони, пап: зрадниця Тодоренко випустила трек, в якому попрощалася з усіма
Джерело:YouTube Music
У Регіни Тодоренко, яка вдає, що не помічає війну в Україні, вийшла нова пісня. Її гастролерка присвятила коханому Владу Топалову. Так, у свіжому треці вона попрощалася з усіма, навіть з батьками.
Днями відбулася прем'єра пісні Регіни Тодоренко – "Он за мной". Трек, очевидно, про любов до чоловіка-росіянина Влада Топалова, який фігурує в "Миротворці" за незаконні візити до Криму. Саме через нього співачка поставила табу на тему війни в рідній Україні, тож не дивно, що в її новому синглі звучать слова "до свидания всем".
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Регіна Тодоренко попрощалася з усіма в новій пісні
У свіжій композиції гастролерки звучать досить символічні фрази про прощання з батьками, внутрішні зміни та байдужість до того, що кажуть про неї інші:
- "Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой";
- "Не звони мне, пап, дочь твоя стала другой";
- "Я люблю его больше себя самой. До свидания всем";
- "Мне наплевать, что говорят о нас".
Схоже, у такий спосіб Регіна Тодоренко заявила, що ні про що не шкодує, й остаточно розпрощалася зі своєю Батьківщиною. Однак її тут не чекають ще з 24 лютого, коли вона підло промовчала про наступ Росії на Україну.
Що Регіна Тодоренко каже про війну
- Незадовго до 24 лютого артистка виступила "за мир у всьому світі", а згодом розлютила мережу розбором гардеробу в сторіс.
- На 25-й день війни Тодоренко виконала пісню Zombie ірландського рок-гурту The Cranberries і написала, що "музика завжди звучить переконливіше". Але це не врятувало її від хейту.
- Лише 31 березня співачка вперше пояснила, чому мовчить про війну в рідній Україні. Як з'ясувалося, у всьому винен Топалов, з яким у неї "не збігаються позиції".
- Ба більше, Регіна Тодоренко поскаржилася, що через "теперішні реалії" (як вона називає війну) втратила друзів, з якими дружила 15 років. Натомість батьки її мовчання підтримують, вони "веселять доньку" з Одеси.