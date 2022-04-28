31-річна Регіна Тодоренко промовчала про війну, бо поставила табу на політичні теми, щоб не сваритися з чоловіком Владом Топаловим. Така позиція українки обурила весь шоу-бізнес, тоді як Євген Синельников намагається її виправдати.

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Євген Синельников про Регіну Тодоренко з "Орла і решки"

У неї дуже сумна ситуація, вона плакала… Я пишу: "Регіно, тут у тебе є єдиний шанс. Приїзди сюди й голосно розповідай про те, що там коїться. Тоді може бути, що в тебе є майбутнє в Україні",

– прокоментував Євген Синельников.

Ба більше, він вважає, що у випадку з Регіною Тодоренко "не в контрактах, не в грошах справа", а в тому, що вона, як і інші зірки, боїться за своє життя. До нього дійшла інформація, що 22-23 лютого, за кілька днів до наступу Росії, усім блогерам зателефонували зі словами: "15 років тобі й усім членам родини, якщо ти хоч щось скажеш".

Крім того, Євген Синельников вважає, що Тодоренко й весь російський шоу-бізнес мовчить про війну в Україні, бо вона відбувається десь далеко – у Бучі, Ірпені, Маріуполі. Натомість у них у Москві все в шоколаді.

"Вони цього всього не бачать, вони сидять там. Що їм інстаграм від'єднали? Ну й що, я тебе прошу. Десь там відбувається ця війна, у них там все добре, вони ходять на двіжушки, тусуються. Ну дорожче стало… Москва дуже нормально живе, у них усе дуже добре, а та більшість, яка живе в багнюці, вона нічого й не вирішує... Їм не треба нічого міняти, вони не хочуть, їм наср*ти", – впевнений режисер.