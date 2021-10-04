Ілона зізналася, що досі її голова й серце сповнені емоціями й думками. Танцівниця зраділа, коли їй запропонували долучитися до журі, адже після перемоги на проєкті їй хотілося більшого.

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Ілона Гвоздьова про суддівство на "Танцях з зірками"

Хореографиня зізналася, що бути членом журі – дуже важко:

це відповідальність;

це тиск с боку учасників й з боку глядачів;

це більший стрес, ніж на паркеті;

це хвилювання за всіх учасників;

це страх не виправдати надії глядачів та очікувань учасників;

це страх залишитися чесною з собою, своїми думками, бути справедливою до учасників проєкту;

це шалений адреналін;

це прямий ефір.

Та Ілона змогла побороти всі страхи й здійснити одну з найпотаємніших мрій. Вона розуміє, що не все було ідеально та не всім вона сподобалася.

Я не маю всім подобатися, бо я неідеальна. Але жива, щира і чесна насамперед із собою. Я відчувала й оцінювала серцем. Інакше, навіщо там сидіти?!

– написала Гвоздьова.

Зазначимо, Ілона Гвоздьова цього року відмовилися від участі в "Танцях з зірками". Однак вона не оминала увагою жоден ефір, постійно коментувала все і розкритикувала деяких учасників: