Ілона зізналася, що досі її голова й серце сповнені емоціями й думками. Танцівниця зраділа, коли їй запропонували долучитися до журі, адже після перемоги на проєкті їй хотілося більшого.
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Ілона Гвоздьова про суддівство на "Танцях з зірками"
Хореографиня зізналася, що бути членом журі – дуже важко:
- це відповідальність;
- це тиск с боку учасників й з боку глядачів;
- це більший стрес, ніж на паркеті;
- це хвилювання за всіх учасників;
- це страх не виправдати надії глядачів та очікувань учасників;
- це страх залишитися чесною з собою, своїми думками, бути справедливою до учасників проєкту;
- це шалений адреналін;
- це прямий ефір.
Та Ілона змогла побороти всі страхи й здійснити одну з найпотаємніших мрій. Вона розуміє, що не все було ідеально та не всім вона сподобалася.
Я не маю всім подобатися, бо я неідеальна. Але жива, щира і чесна насамперед із собою. Я відчувала й оцінювала серцем. Інакше, навіщо там сидіти?!
– написала Гвоздьова.
Зазначимо, Ілона Гвоздьова цього року відмовилися від участі в "Танцях з зірками". Однак вона не оминала увагою жоден ефір, постійно коментувала все і розкритикувала деяких учасників:
- у першому прямому ефірі їй не сподобалося, що продюсери не згадали покійного Григорія Чапкіса;
- після третього ефіру Гвоздьова заявила, що одним парам зумисне приділяють більше уваги, а інших залишають в тіні;
- під роздачу танцівниці потрапила пара MELOVIN та Лізи Русіної;
- журі та продюсерів Ілона звинуватила у підсуджуванні Дмитру Каднаю та Аліні Лі;
- після четвертого випуску Гвоздьова розкритикувала номери Дмитра Кадная та Костянтина Войтенка.