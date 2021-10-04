Илона призналась, что до сих пор ее голова и сердце полны эмоциями и мыслями. Танцовщица обрадовалась, когда ей предложили присоединиться к жюри, ведь после победы на проекте ей хотелось большего.

Читайте также "Танцы со звездами" 5 выпуск: MELOVIN стал звездой Круэллы, а Ольга Харлан-Роуз с Титаника

Илона Гвоздева о судействе на "Танцах со звездами"

Хореограф призналась, что быть членом жюри – очень трудно:

  • это ответственность;
  • это давление со стороны участников и со стороны зрителей;
  • это больший стресс, чем на паркете;
  • это волнение за всех участников;
  • это страх не оправдать надежды зрителей и ожиданий участников;
  • это страх остаться честной с собой, своими мыслями, быть справедливой к участникам проекта;
  • это бешеный адреналин;
  • это прямой эфир.

Но Илона смогла побороть все страхи и осуществить одно из самых сокровенных мечтаний. Она понимает, что не все было идеально и не всем она понравилась.

Я не должна всем нравиться, потому что я неидеальна. Но жива, искренна и честна прежде всего с собой. Я чувствовала и оценивала сердцем. Иначе, зачем там сидеть?!
– написала Гвоздева.

Отметим, Илона Гвоздева в этом году отказались от участия в "Танцах со звездами". Однако она не обходила вниманием ни один эфир, постоянно комментировала все и раскритиковала некоторых участников:

  • в первом прямом эфире ей не понравилось, что продюсеры не вспомнили покойного Григория Чапкиса;
  • после третьего эфира Гвоздева заявила, что одним парам умышленно уделяют больше внимания, а других оставляют в тени;
  • под раздачу танцовщицы попала пара MELOVIN и Лизы Русиной;
  • жюри и продюсеров Илона обвинила в присуждении Дмитрию Каднаю и Алине Ли;
  • после четвертого выпуска Гвоздева раскритиковала номера Дмитрия Кадная и Константина Войтенко.