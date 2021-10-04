Илона призналась, что до сих пор ее голова и сердце полны эмоциями и мыслями. Танцовщица обрадовалась, когда ей предложили присоединиться к жюри, ведь после победы на проекте ей хотелось большего.

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Илона Гвоздева о судействе на "Танцах со звездами"

Хореограф призналась, что быть членом жюри – очень трудно:

это ответственность;

это давление со стороны участников и со стороны зрителей;

это больший стресс, чем на паркете;

это волнение за всех участников;

это страх не оправдать надежды зрителей и ожиданий участников;

это страх остаться честной с собой, своими мыслями, быть справедливой к участникам проекта;

это бешеный адреналин;

это прямой эфир.

Но Илона смогла побороть все страхи и осуществить одно из самых сокровенных мечтаний. Она понимает, что не все было идеально и не всем она понравилась.

Я не должна всем нравиться, потому что я неидеальна. Но жива, искренна и честна прежде всего с собой. Я чувствовала и оценивала сердцем. Иначе, зачем там сидеть?!

– написала Гвоздева.

Отметим, Илона Гвоздева в этом году отказались от участия в "Танцах со звездами". Однако она не обходила вниманием ни один эфир, постоянно комментировала все и раскритиковала некоторых участников: