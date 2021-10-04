Илона призналась, что до сих пор ее голова и сердце полны эмоциями и мыслями. Танцовщица обрадовалась, когда ей предложили присоединиться к жюри, ведь после победы на проекте ей хотелось большего.
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Илона Гвоздева о судействе на "Танцах со звездами"
Хореограф призналась, что быть членом жюри – очень трудно:
- это ответственность;
- это давление со стороны участников и со стороны зрителей;
- это больший стресс, чем на паркете;
- это волнение за всех участников;
- это страх не оправдать надежды зрителей и ожиданий участников;
- это страх остаться честной с собой, своими мыслями, быть справедливой к участникам проекта;
- это бешеный адреналин;
- это прямой эфир.
Но Илона смогла побороть все страхи и осуществить одно из самых сокровенных мечтаний. Она понимает, что не все было идеально и не всем она понравилась.
Я не должна всем нравиться, потому что я неидеальна. Но жива, искренна и честна прежде всего с собой. Я чувствовала и оценивала сердцем. Иначе, зачем там сидеть?!
– написала Гвоздева.
Отметим, Илона Гвоздева в этом году отказались от участия в "Танцах со звездами". Однако она не обходила вниманием ни один эфир, постоянно комментировала все и раскритиковала некоторых участников:
- в первом прямом эфире ей не понравилось, что продюсеры не вспомнили покойного Григория Чапкиса;
- после третьего эфира Гвоздева заявила, что одним парам умышленно уделяют больше внимания, а других оставляют в тени;
- под раздачу танцовщицы попала пара MELOVIN и Лизы Русиной;
- жюри и продюсеров Илона обвинила в присуждении Дмитрию Каднаю и Алине Ли;
- после четвертого выпуска Гвоздева раскритиковала номера Дмитрия Кадная и Константина Войтенко.