Чи не найбільше Ілону Гвоздьову обурило те, що в 1 випуску "Танців з зірками" так і не згадали про легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який пішов з життя 13 червня 2021 року. Як у перших, так і в останніх сезонах він був головним суддею шоу.

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В анонсі шоу не раз згадували, що цей сезон присвячений пам'яті легендарного Григорія Чапкіса. У результаті в ефірі навіть не згадали про нього. Могли б і відкрити з пам'яті про нього,

– різко заявила танцівниця.

Варто нагадати, Ілона Гвоздьова була однією з небагатьох зірок, які прийшли на похорон Григорія Чапкіса. З хореографом прощалися також Влад Яма, Павло Зібров, Камалія та Дмитро Дікусар.

Переможницю "Танців з зірками" розчарували й інші деталі:

занадто низькі й різношерсті оцінки суддів;

дуже короткі номери;

нові танцівниці з неідеальною технікою;

мала кількість бальних постановок як для заявленого "бального сезону";

скупі щоденники, до яких увійшли історії з життя, а не моменти підготовки до першого виходу на паркет;

подарунок MELOVIN для Катерини Кухар у вигляді "живого серця".

Натомість Ілону Гвоздьову приємно вразили чоловіки-танцюристи з неймовірною технікою та новий суддя проєкту Максим Чмерковський.

"Дуже сподобався, говорив по темі й красиво", – підмітила танцівниця.

Перший прямий ефір "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Фаворити Ілони Гвоздьової на "Танцях з зірками":

Станіслав Горуна та Даніелла Преап;

Артур Логай та Анна Кареліна;

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар;

Lida Lee та Олексій Базела.

Чому Ілони Гвоздьової немає на "Танцях з зірками"

Наприкінці липня знаменитість заявила, що чекати її серед танцівників п'ятого сезону не варто. Вона відмовилась від участі в "Танцях з зірками", яким віддала чотири роки. На думку Гвоздьової, вона може більше, ніж танцювати на паркеті й розкривати своїх партнерів.

Згодом Ілона Гвоздьова зізналась, що повернулася б у шоу в ролі судді чи головного хореографа. Однак остання посада цьогоріч дісталась Олені Шоптенко.