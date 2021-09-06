Чи не найбільше Ілону Гвоздьову обурило те, що в 1 випуску "Танців з зірками" так і не згадали про легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який пішов з життя 13 червня 2021 року. Як у перших, так і в останніх сезонах він був головним суддею шоу.
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В анонсі шоу не раз згадували, що цей сезон присвячений пам'яті легендарного Григорія Чапкіса. У результаті в ефірі навіть не згадали про нього. Могли б і відкрити з пам'яті про нього,
– різко заявила танцівниця.
Переможницю "Танців з зірками" розчарували й інші деталі:
- занадто низькі й різношерсті оцінки суддів;
- дуже короткі номери;
- нові танцівниці з неідеальною технікою;
- мала кількість бальних постановок як для заявленого "бального сезону";
- скупі щоденники, до яких увійшли історії з життя, а не моменти підготовки до першого виходу на паркет;
- подарунок MELOVIN для Катерини Кухар у вигляді "живого серця".
Натомість Ілону Гвоздьову приємно вразили чоловіки-танцюристи з неймовірною технікою та новий суддя проєкту Максим Чмерковський.
"Дуже сподобався, говорив по темі й красиво", – підмітила танцівниця.
Перший прямий ефір "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової
Фаворити Ілони Гвоздьової на "Танцях з зірками":
- Станіслав Горуна та Даніелла Преап;
- Артур Логай та Анна Кареліна;
- Ольга Харлан і Дмитро Дікусар;
- Lida Lee та Олексій Базела.
Чому Ілони Гвоздьової немає на "Танцях з зірками"
Наприкінці липня знаменитість заявила, що чекати її серед танцівників п'ятого сезону не варто. Вона відмовилась від участі в "Танцях з зірками", яким віддала чотири роки. На думку Гвоздьової, вона може більше, ніж танцювати на паркеті й розкривати своїх партнерів.
Згодом Ілона Гвоздьова зізналась, що повернулася б у шоу в ролі судді чи головного хореографа. Однак остання посада цьогоріч дісталась Олені Шоптенко.