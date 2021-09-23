Ілона Гвоздьова й раніше зізнавалась, що одним учасникам "Танців з зірками" дають усі можливості розкритися, а іншим – жодних. Невідомо, хто на думку танцівниці входить до числа ображених, а от про того, кого відверто виділяють, вона заговорила у своєму інстаграм-блозі.

До теми Ілона Гвоздьова знову розкритикувала новий сезон "Танців з зірками"

Експартнерка Ігоря Ласточкіна переконана, що фронтмену KADNAY підсуджують усі – як продюсери, так і судді.

Найшикарніші костюми проєкту й образи чомусь саме в цієї пари. Технічні можливості, подача, постановка, реклама, щоденники – відчувається особлива увага до цієї зірки,

– написала Ілона Гвоздьова.

"Явно видно, що цій парі дають більше можливостей для свого прояву, ніж іншим. У наших сезонах такого не було. Всі були в рівних умовах, і це була чесна боротьба", – додала хореографиня.

Схоже, на танцівницю чари Дмитра Кадная не подіяли, адже вона не лише не задоволена технікою співака, а й не вважає його секс-символом "Танців з зірками". Тоді як судді одноголосно пророкують йому місце у фіналі.

Дмитро Каднай та Аліна Лі на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграм-сторіс Ілони Гвоздьової

До слова, Ілоні Гвоздьовій не вгодила й інша пара – MELOVIN і Ліза Русіна. Вона заявляє, що дівчина танцює гірше, ніж її зірковий партнер, а останню їхню постановку вважає "вульгарною й аморальною".

Повний текст публікації Ілони Гвоздьової:

Секс-символ – питання риторичне і на любителя. Найшикарніші костюми проєкту й образи чомусь саме в цієї пари. І вже не перший ефір. Проєкція, технічні можливості, подача, постановка, реклама, щоденники – відчувається особлива увага до цієї зірки.

Стійка і стан пасадоблю були присутні. Сили в ногах, впевненості в рухах, амплітуди й ведення партнера я не побачила. Навіть плащ не приховав його невпевненість і дисбаланс.

Взаємодія між партнерами є, але хочеться об'єктивності до решти пар. Явно видно, що цій парі дають більше можливостей для свого прояву, ніж іншим. У наших сезонах такого не було. Всі були в рівних умовах, і це була чесна боротьба.