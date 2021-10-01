Танцівниця вже неодноразово критикувала новий сезон "Танців з зірками". Цього року вона вперше не вийшла на паркет з зіркою, а натомість коментує кожен ефір у своєму інстаграмі.
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Ілона Гвоздьова повернеться на "Танці з зірками"
Організатори шоу повідомили, що запрошеною суддею п'ятого ефіру стане саме Ілона. Незважаючи на те, що дівчина розкритикувала всі попередні випуски, вона заявляє, що дуже щаслива бути серед суддів.
Ілона Гвоздьова – запрошена суддя 5 ефіру / Фото з інстаграму "Танців з зірками"
"Приємно. Для мене честь бути серед журі в цьому проєкті", – написала Ілона в коментарях під дописом.
А глядачі зазначають, що сподіваються на справедливе суддівство її боку, а не упереджене ставлення до пар, які Гвоздьовій не подобаються.
Ілона Гвоздьова – запрошена суддя 5 ефіру / Скриншот з інстаграму "Танців з зірками"
Ілона Гвоздьова розкритикувала новий сезон "Танців з зірками"
- Перший прямий ефір Ілона розкритикувала, бо в ньому не згадали покійного Григорія Чапкіса. Це лише один з багатьох пунктів, які не влаштували хореографиню.
- Після третього випуску вона заявила, що продюсери зумисне виділяють одних учасників, а інших – залишають у тіні.
- Під роздачу потрапила пара MELOVIN і Лізи Русіної.
- Гвоздьова також заявляла, що продюсери й журі підсуджують одній з пар – Дмитру Каднаю та Аліні Лі.