Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла свої враження щодо 4 випуску популярного проєкту. Вона розкритикувала Дмитра Кадная та Костянтина Войтенка, але й назвала фаворитів ефіру.

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Про Дмитра Кадная

Найгіршим для Ілони Гвоздьової був виступ Дмитра Кадная, якого судді "Танці з зірками" навпаки оцінюють краще. До того ж хореографиня раніше заявляла, що вони підсуджують учаснику.

Променадний біг був просто бігом і на бігу. Хотілося бачити більше стегон. Менше горбатого верху та більше акуратних сильних рук,

– написала Ілона Гвоздьова.



Ілона Гвоздьова про учасників "Танців з зірками" / Фото з інстаграм-сторіз

Про Костянтина Войтенка

Ілона Гвоздьова назвала актора перспективним учасником, але й негативно висловилась про його номер у 4 ефірі. Також зірка заявила, що останній сезон "Танців" проблемний через невдалих хореографів.

"Історія абсолютно суперечить концепції та образу. Чому це секс-символ? Нескінченно закоханий у себе і своє его. Раптом із першої секунди кидається до партнерки. Верх Костянтина виглядає горбатим, і було багато моментів, де він дивився у підлогу. У цьому танці акторський талант не приховав недоліків. Глобально в цьому сезоні проблема із сюжетними танцями", – поділилась танцівниця.



Ілона Гвоздьова про учасників "Танців з зірками" / Фото з інстаграм-сторіз

Про MELOVIN

За словами Ілони Гвоздьової, цього разу артист виступив найкраще. Однак його виступ був метушливим та коротким.

Поки що це був його найкращий виступ за всі 4 ефіри. Образ і зовнішній вигляд дуже гідно проніс через увесь номер. Акторськи був переконливий. Але партнерка, як і раніше, виглядає слабше за зірку, і тут не знаю радіти Мелу або співпереживати,

– написала знаменитість.



Ілона Гвоздьова про учасників "Танців з зірками" / Фото з інстаграм-сторіз

Про Джамалу

У цьому ефірі Джамала перевершила всі мої й, думаю, навіть свої очікування. Вона дійсно була в новому образі. Кинула виклик собі, своїм традиціям, своїм життєвим твердженням. Вона пішла на поводу глядачів, суддів і не прогадала,

– поділилась Ілона Гвоздьова.

"Якщо подивитися на її творчий шлях на проєкті, можна дійсно побачити потенціал і результат. Можливо, він не такий стрімкий як в інших. Але він теж є. І їй вдалося показати непогану техніку, чудову швидкість, прямі коліна. Вона навіть змогла виділяти рахунок 1 з 3. Була в контакті з партнером та йшла за партнером. Як і раніше я побачила затиснутий верх, але при цьому робочі стегна. Я побачила кайф від танцю. Партнер відійшов на другий план, а це величезний плюс", – додала хореографиня.



Ілона Гвоздьова про учасників "Танців з зірками" / Фото з інстаграм-сторіз

Про Олександру Заріцьку

Солістка гурту KAZKA стала фавориткою 4 випуску для Ілони Гвоздьової. Танець співачки переможниця шоу також назвала найкращим.

Вона підкорила моє серце своєю розкутістю. Потрібно бути дуже сміливою дівчиною, щоб вийти в даному образі, і їй це вдалося. Я насолоджувалася її пластикою. Чого не можу сказати про кроки румби. На жаль, вона часто втрачала баланс. Думаю, це від ейфорії емоцій. Але зате, які стегна. Яка спина, вигини. Вона жила в цьому танці,

– написала хореографиня.



Ілона Гвоздьова про учасників "Танців з зірками" / Фото з інстаграм-сторіз