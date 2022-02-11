Нацвідбір Євробачення-2022: які популярні зірки шоу-бізу заспівають у фіналі

Уже 12 лютого Україна дізнається ім'я свого представника на Євробаченні-2022. Однак на головній сцені Нацвідбору заспівають не тільки фіналісти, а й судді та переможці – Тіна Кароль, Джамала, Go_A та інші.

Фінал Національного відбору Євробачення-2022 обіцяє бути грандіозним, адже на глядачів чекає не вісім, а цілих 12 номерів. На сцені заспівають навіть ті, хто вершитимуть долю конкурсантів.

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Так, 12 лютого у Центрі культури та мистецтв НАУ виступлять суддя Нацвідбору й переможниця Євробачення-2016 Джамала, народна артистка Тіна Кароль, яка теж сидітиме за столом журі.

Особливим сюрпризом для публіки стане номер гурту Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021 в Роттердамі та підкорив світ треком SHUM. Музиканти повернуться на легендарну сцену, з якої починався їхній шлях до шаленого успіху.

Тіна Кароль, Джамала, Go_A / Фото з інстаграму Суспільного

що LAUD, якого дискваліфікували з Нацвідбору Євробачення-2022 через пісню, не вийде на сцену у фіналі. Раніше він просився виступити в інтервал-акті (під час рекламної паузи в трансляції), але Суспільний мовник, очевидно, відмовив йому.

На Національному відборі на Євробачення-2022 з'являться представники України на Дитячому конкурсі – Дарина Красновецька, Софія Іванько, Олександр Балабанов і Олена Усенко. Усі вони заспівають квартетом.

Представники України на Дитячому Євробаченні / Фото Суспільного

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