Фінал Національного відбору Євробачення-2022 обіцяє бути грандіозним, адже на глядачів чекає не вісім, а цілих 12 номерів. На сцені заспівають навіть ті, хто вершитимуть долю конкурсантів.
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Так, 12 лютого у Центрі культури та мистецтв НАУ виступлять суддя Нацвідбору й переможниця Євробачення-2016 Джамала, народна артистка Тіна Кароль, яка теж сидітиме за столом журі.
Особливим сюрпризом для публіки стане номер гурту Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021 в Роттердамі та підкорив світ треком SHUM. Музиканти повернуться на легендарну сцену, з якої починався їхній шлях до шаленого успіху.
Тіна Кароль, Джамала, Go_A / Фото з інстаграму Суспільного
На Національному відборі на Євробачення-2022 з'являться представники України на Дитячому конкурсі – Дарина Красновецька, Софія Іванько, Олександр Балабанов і Олена Усенко. Усі вони заспівають квартетом.
Представники України на Дитячому Євробаченні / Фото Суспільного
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