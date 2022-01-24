Список учасників опублікував організаційний комітет Національного відбору на Євробачення-2022, яке пройде італійському Турині. Фінал конкурсу відбудеться в арені PalaOlimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.
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Список учасників Нацвідбору-2022
- Alina Pash – "Тіні забутих предків"
- Cloudless – "All be alright"
- Kalush Orchestra – "Стефанія"
- LAUD – "Hot underwater"
- Michael Soul – "Demons"
- Our Atlantic – "Моя любов"
- ROXOLANA – "Girls"
- WELLBOY – "Нозі босі"
Учасники Нацвідбору Євробачення 2022 / Скриншо з відео
Що відомо про Нацвідбір Євробачення-2022
- До 10 січня 2022 року тривав прийом заявок на Національний відбір конкурсу. Всього надіслали 235 анкет.
- Цьогоріч правила дещо змінились – замість двох півфіналів і одного фіналу проводитимуть тепер лише фінал.
- Також змінилось місце трансляції відбору – раніше конкурс транслювали на каналі "СТБ" та UA:Суспільне, зараз же відбір показуватимуть на останньому.
- З новими правилами від 12 січня, замість 10 звичних фіналістів відбору у 2022 році оберуть 8 учасників.