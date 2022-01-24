Список учасників опублікував організаційний комітет Національного відбору на Євробачення-2022, яке пройде італійському Турині. Фінал конкурсу відбудеться в арені PalaOlimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.

Читайте Євробачення-2022: відома дата фіналу Нацвідбору

Список учасників Нацвідбору-2022

  1. Alina Pash – "Тіні забутих предків"
  2. Cloudless – "All be alright"
  3. Kalush Orchestra – "Стефанія"
  4. LAUD – "Hot underwater"
  5. Michael Soul – "Demons"
  6. Our Atlantic – "Моя любов"
  7. ROXOLANA – "Girls"
  8. WELLBOY – "Нозі босі"

Учасники Нацвідбору Євробачення 2022
Учасники Нацвідбору Євробачення 2022 / Скриншо з відео

Що відомо про Нацвідбір Євробачення-2022

  • До 10 січня 2022 року тривав прийом заявок на Національний відбір конкурсу. Всього надіслали 235 анкет.
  • Цьогоріч правила дещо змінились – замість двох півфіналів і одного фіналу проводитимуть тепер лише фінал.
  • Також змінилось місце трансляції відбору – раніше конкурс транслювали на каналі "СТБ" та UA:Суспільне, зараз же відбір показуватимуть на останньому.
  • З новими правилами від 12 січня, замість 10 звичних фіналістів відбору у 2022 році оберуть 8 учасників.