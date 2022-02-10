10 лютого провели жеребкування, за яким визначили, під яким номером виступатиме кожен із восьми фіналістів Національного відбору.

До слова Євробачення 2022: стало відомо у якому півфіналі виступить Україна

Нагадаємо, що до фіналу потрапили: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA та WELLBOY.

Виступи виконавців "розбили" на дві частини. У першій виступатимуть: Cloudless, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic. У другій частині свої композиції представлятимуть: Alina Pash, Kalush Orchestra, WELLBOY та ROXOLANA.

Порядок виступів на Національному відборі Євробачення-2022

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Roxolana Kalush Orchestra Wellboy Alina Pash

Актуально Євробачення-2022: що відомо про вісьмох фіналістів Нацвідбору