Цьогоріч Національний відбір Євробачення-2022 матиме змінений вигляд. Змінились не тільки правила відбору, але й ведучий прямого ефіру.
Важливо Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022
Ведуча Національного відбору
У 2022 році фінал Нацвідбору вестиме не традиційно Сергій Притула, а Маша Єфросиніна. Вона оголошена ведучою основної сцени. Тоді як Тимур Мірошниченко вестиме захід за кадром.
Ми знаємо дуже вдалі виступи Сергія Притули в минулих відбіркових конкурсах. Насправді деякі його фрази ставали мемами, тому така висока планка ведіння того заходу. Це мала бути теж дуже гідна кандидатура, мені здається, ми з цим впорались
– прокоментував вибір генеральний продюсер Friends Production Олексій Гончаренко.
Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної
До теми Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: хто у якій частині виступатиме
Національний відбір Євробачення-2022: що відомо
- 14 грудня Суспільний мовник розпочав прийом заявок для Національного відбору. Перший етап підготовки до Євробачення завершився 22 січня.
- Суспільний мовник отримав 284 заявки від різних музикантів. 17 січня Суспільне оголосило довгий список, а 24 січня – список фіналістів.
- Цього року за право представляти Україну боротиметься не 12, а 8 артистів. Серед них – Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, LAUD, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY. 12 лютого буде фінал – артисти поборються за право виступити на головній сцені Євробачення у Турині.