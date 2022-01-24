Цьогоріч Національний відбір Євробачення-2022 матиме змінений вигляд. Змінились не тільки правила відбору, але й ведучий прямого ефіру.

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Ведуча Національного відбору

У 2022 році фінал Нацвідбору вестиме не традиційно Сергій Притула, а Маша Єфросиніна. Вона оголошена ведучою основної сцени. Тоді як Тимур Мірошниченко вестиме захід за кадром.

Ми знаємо дуже вдалі виступи Сергія Притули в минулих відбіркових конкурсах. Насправді деякі його фрази ставали мемами, тому така висока планка ведіння того заходу. Це мала бути теж дуже гідна кандидатура, мені здається, ми з цим впорались

– прокоментував вибір генеральний продюсер Friends Production Олексій Гончаренко.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

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Зауважимо, в мережі підозрювали, що ведучий Нацвідбору минулих років Сергій Притула буде вести прямі ефіри й у 2022 році. Однак він вирішив " полегшити життя журналістам" та оголосив, що не претендує на роль ведучого.

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