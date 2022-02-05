Підготовка до Євробачення-2022 йде "повним ходом". Нещодавно керівництво конкурсу в Україні оголосили імена тих, хто судитиме конкурсантів на Нацвідборі. Цю почесну місію виконуватимуть: Тіна Кароль, Ярослав Лодигін та Джамала.

Актуально Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022

Цікаво, що цього року правила трішки змінились, тож замість двох півфіналів і одного фіналу проведуть лише фінал. Відповідно, всі 8 учасників одразу стали фіналістами Національного відбору.

Члени журі Нацвідбору на Євробачення-2022 від України

Першою на суддівське крісло посіла відома українська виконавиця Тіна Кароль. Попередньо, у 2020 році, зірка вже брала участь у Нацвідборі у ролі судді.



Тіна Кароль стала суддею Нацвідбору 2022 / Фото з інстаграму

Суспільний мовник аргументував свій вибір тим, що артистка має великі досягнення у співочій кар'єрі. У 2006 році, в Афінах, Тіна вийшла на сцену Євробачення з ритмічною піснею Show me your love й посіла у шоу 7-ме місце.

Окрім цього, співачка виборола звання народної артистки України й отримала понад 20 музичних і телевізійних премій. Нещодавно стало відомо, що попдіва вирішила випробувати себе як педагог в одному з київських університетів.



Ярослав Лодигін став суддею Нацвідбору 2022 / Фото з інстаграму

Наступним до списку журі зарахували Ярослава Лодигіна. Чоловік є режисером і членом правління Суспільного мовника. Також у 2019 Лодигін став членом Європейської кіноакадемії за свою діяльність як режисера і сценариста. Найвідомішою його роботою режисера є стрічка "Дике поле".

Третьою й останньою суддею стала Джамала. Вона принесла Україні перемогу на конкурсі Євробачення у 2016 році з піснею "1944".

Джамала визнала, що цьогорічний склад фіналістів є вдалим. Вона додала, що обиратиме представника від України на конкурс за своїми критеріями: номером, піснею та виступом наживо.



Джамала у складі журі / Фото з інстаграму Суспільного​

Нагадаємо, що минулоріч від України виступав електро-фолк гурт Go_A з піснею SHUM.

Група зайняла п'яте місце на конкурсі, а їхній трек підкорив весь світ і ввійшов до трійки найпопулярніших за всю історію пісенного конкурсу.

Окрім цього, Go_A виграли в конкурсі Eurovision Awards за найкращу постановку.

Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2022