Цьогоріч на Національному відборі змінились правила, повідомляє 24 канал. Вперше з 2015 року організатори вирішили проводити й транслювати конкурс самостійно на UA:Суспільне. Через це й змінився формат відбору, адже керівництво вирішило скасувати два півфінали й провести один фінал. Пропонуємо вам дізнатись все, що відомо про цьогорічний відбір.

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Дата і місце проведення шоу

Суспільне приймало заявки на участь в Національному відборі на пісенний конкурс до 10 січня. Після цього протягом 2 тижнів оргкомітет обирав список фіналу. Із 284 заявок організатори мали обрати 10 учасників, однак пізніше вирішили скоротити їхню кількість до 8.



Національний відбір 2022: все, що відомо про конкурс / Фото з інстаграму

Датою фіналу обрали 12 лютого, що випало на суботу. Місцем проведення конкурсу вирішили зробити Центр культури та мистецтв Національного авіаційного університету в Києві, що на проспекті Космонавта Комарова, 1. Пряма трансляцію відбору розпочнеться о 18:30 на телеканалі UA:Суспільне.

Також конкурс показуватимуть:

фейсбук-сторінки Суспільне Євробачення та UA: Перший

ютуб-канал Суспільне Євробачення

сайт eurovision.ua

мобільний застосунок suspilne.tv.

Ведучі Національного відбору

Зміни торкнулись й ведучих Національного відбору. Сергій Притула, який протягом багатьох років вів конкурс, відмовився це робити у 2022 році. Це пов'язано з тим, що Суспільне припинило співпрацю з телеканалом "СТБ", на якому колись транслювали Нацвідбір.

Канал входить у холдинг StarLightMedia, де працює шоумен. Тож, Сергій вирішив "залишитись вірним" своєму холдингу й вважає, що Суспільне мовлення має кого представити на Нацвідборі як ведучого, тому бажає їм успішного проведення конкурсу.



Ведучі Національного відбору-2022 / Фото з інстаграму Суспільного

Цією ведучою стала Маша Єфросиніна. Зірка вестиме події на головній сцені, а за лаштунками їй допомагатиме Тимур Мірошниченко.

Фіналісти Національного відбору-2022

Із понад 200 заявок керівництво Національного відбору обрало 8 найталановитіших музикантів, які боротимуться за право виступати на головній сцені Євробачення у Турині. Окрім фіналістів відомі й їхні пісні:

Alina Pash – "Тіні забутих предків"

Cloudless – All Be Alright

Kalush Orchestra – "Стефанія"

Barleben – Hear My Words

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – "Моя любов"

ROXOLANA – GIRLZZZZ

WELLBOY – Nozzy Bossy



Учасники Нацвідбору 2022 / Фото Суспільне

Не обійшлось без скандалів. Оргкомітет спочатку обрав співака LAUD, а потім дискваліфікував його. Річ у тім, що виконавець подав пісню, яку вже записував у 2018 році. Пізніше артиста замінили на іншого музиканта – Barleben.

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Гучний галас здійнявся й через Alina Pash. Зірка звинуватила інших учасників Нацвідбору –Kalush Orchestra у плагіаті. Пізніше фіналістці пригадали її виступи у Криму й у Росії.

Співачка й справді була у Москві у 2017 році, а також виступала в окупованому Криму у 2015 році на весіллі "української дівчини". Водночас артистка згодом додавала у фейсбуці, що відвідувала тимчасово окуповану територію не як Alina Pash, а як приватна особа Аліна Паш. Суспільний мовник відреагував на ці заяви і оголосив, що не бачить порушень з боку артистки.

Через критику й негативні коментарі співачка навіть закрила коментарі дописів у своїх соціальних мережах.

Хто з фіналістів у якій частині фіналу виступатиме

Згідно з жеребкуванням, у першій частині фіналу композиції презентуватимуть:

Cloudless

Barleben

Michael Soul

Our Atlantic

У другій частині виступлять:

Alina Pash

Kalush Orchestra

ROXOLANA

WELLBOY



Порядок виступів на Нацвідборі / Фото з інстаграму Суспільного

Порядок виступів

Керівництво також оголосило порядок виступів фіналістів. Тож на сцену учасники виходитимуть так:

1. Cloudless

2. Michael Soul

3. Our Atlantic

4. Barleben

5. Roxolana

6. Kalush Orchestra

7. Wellboy

8. Alina Pash

Судді Національного відбору

Першою оголошеною суддею Нацвідбору стала відома співачка Тіна Кароль. Зірка вже й раніше оцінювала таланти претендентів на Євробачення. У 2020 році компанію їй склали судді Андрій Данилко й Віталій Дроздов.



Судді Нацвідбору 2022: Тіна Кароль / Фото з інстаграму Суспільного

Друге суддівське крісло зайняв режисер та член управління Суспільного Ярослав Лодигін. Чоловік дуже зрадів, коли дізнався про свій статус на шоу й поділився, що відчуває велику відповідальність творити такий конкурс.



Судді Нацвідбору: Ярослав Лодигін / Фото з інстаграму Суспільного

Третьою суддею стала ще одна надзвичайно талановита виконавиця – Джамала. У 2016 році артистка сама представляла Україну на Євробаченні з щемливою піснею "1944" й виборола перемогу у конкурсі.



Джамала стала третьою суддею / Фото з інстаграму Суспільного

Джамала вже має досвід оцінювання талантів молодих виконавців, адже у 2019 році зірка брала участь у шоу "Голос. Діти", де була тренером.

Де придбати квитки на Національний відбір 2022

Вартість квитків на фінал Національного відбору стартує від 400 гривень. До слова, квитки можна буде придбати за так звану "ковідну" тисячу. Всі охочі відвідати шоу можуть купити квитки тут.



Де купити квитки на Нацвідбір 2022 / Фото з інстаграму Суспільного

Глядачі можуть переглянути конкурс й вдома, адже він транслюватиметься на усіх платформах Суспільного.

Як голосувати на Національному відборі 2022

Традиційно, 12 лютого кожен охочий українець зможе віддати свій голос за улюбленого виконавця. Лінія голосування буде відкритою після того, як свій виступ завершить останній фіналіст. Про це оголосить ведуча.



Як голосувати на Нацвідборі 2022 / Фото з інстаграму Суспільного

Для того, щоб підтримати артиста, який вам сподобався найбільше надішліть смс з кодом учасника на номер 7576. Нагадаємо, що код учасника – це його порядковий номер виступу. Голосувати за учасника з одного номера телефону можна лише один раз.

Пізніше глядацькі голоси додаватимуться з оцінками суддів, й за результатами буде зрозуміло, хто виграв шоу.