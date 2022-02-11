Финал Национального отбора Евровидения-2022 обещает быть грандиозным, ведь зрителей ждет не восемь, а целых 12 номеров. На сцене споют даже те, кто будет вершить судьбу конкурсантов.
Стоит узнать Все, что известно о Нацотборе-2022: участники, судьи, билеты, где смотреть и как голосовать
Так, 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ выступят судья Нацотбора и победительница Евровидения-2016 Джамала, народная артистка Тина Кароль, которая тоже будет сидеть за столом жюри.
Особым сюрпризом для публики станет номер группы Go_A, которая представляла Украину на Евровидении-2021 в Роттердаме и покорила мир треком SHUM. Музыканты вернутся на легендарную сцену, с которой начинался их путь к безумному успеху.
Тина Кароль, Джамала, Go_A / Фото из инстаграма Суспільного
На Национальном отборе на Евровидение-2022 появятся представители Украины на Детском конкурсе – Дарья Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко. Все они споют квартетом.
Представители Украины на Детском Евровидении / Фото Суспільного
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Коротко о финале Нацотбора Евровидения-2022
- Прямой эфир Нацотбора Евровидения-2022 состоится 12 февраля в 18:30 в Центре культуры и искусств НАУ в Киеве.
- На победу претендуют восемь финалистов, которые выйдут на сцену в таком порядке – Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Roxolana, Kalush Orchestra, Wellboy, Alina Pash.
- В тройку судей Нацотбора Евровидения-2022 вошли Тина Кароль, Джамала, а Андрея Данилко в этом году заменил член правления Суспільного Ярослав Лодыгин.
- Ведущей главной сцены будет Маша Ефросинина, а ведущим грин-рума Нацотбора избрали Тимура Мирошниченко, который вел Евровидение-2017 в Украине.